10 kentin belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çizik yedi
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin 48 ildeki adayı daha netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Kahramanmaraş ve Malatya'nın da bulunduğu 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı.
31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin 48 şehirde daha belediye başkan adayı belli oldu. Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına ise yeni dönemde şansı tanımadı.
İşte yeni dönemde belediye başkanları değişen iller;
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Sakarya
- Trabzon
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı, Karabük
- Karaman
- Kilis