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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Ankara'da kullandı

Politika Haberleri

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlkokulu'nda kullandı. Eşi ile birlikte oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer eşi Semra Sezer'le geldiği Şahin Sevin İlkokulu'nda 1175 numaralı sandıkta oy verdi.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Ankara'da kullandı

VATANDAŞLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sezer ve eşi Semra Sezer, daha sonra okuldan ayrıldı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Ankara'da kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Ankara'da kullandı

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Politika

Ahmet Necdet Sezer Semra Sezer Ankara Politika Haberler

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