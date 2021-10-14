Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye ziyaret

KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Milletvekili ve eski bakan Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyetle Dumlupınar Üniversitesine yaptığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

Geçmişte Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini yürüten ve bir dizi ziyaret için Kütahya'ya gelen Milletvekili Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'le birlikte Germiyan Yerleşkesine yaptığı ziyaretten sonra Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Rektörlük binasına geldi. Rektörlük makamında Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Miktat Bektaş tarafından karşılanan Eroğlu ve Çelik'e, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yasemin Aşıkovalı Çakır eşlik etti.

Sohbet şeklinde geçen ve Kütahya ile Afyonkarahisar illerinin gündeminin ele alındığı görüşmenin sonunda Rektör Uysal, Eroğlu'na ziyaretin anısına çini biçiminde kaftan hediye etti. Ziyaret karşılıklı hediye sunumunun ardından tarafların çalışmalarında başarı dilekleri ile sona erdi. - KÜTAHYA