TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İyi Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "katı atık işçilerinin sorunları" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "sıfır atık", "çevrenin korunması" gibi söylemlerde bulunan iktidarın, katı atık işçilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

Pekgözegü, gözaltına alınan kağıt işçilerinin serbest bırakılmasını, el konulan malzemelerinin geri verilmesini ve çalışanların iş güvenliğine kavuşturulmasını istedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de katı atık geri dönüşümünde çalışanların ekmeğinin elinden alınmak istendiğini savunarak, "Türkiye'de 2019 verilerine göre, kağıt atıkların yüzde 43'ü, plastik atıkların yüzde 27'si, cam atıkların yüzde 12'si, tekstil atıklarının yüzde 8'inin geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu geri dönüşümde, bugün ekmeği elinden alınmak istenen kağıt toplayıcılarımızın veya 'çekçekçi' diye tabir edilen vatandaşlarımızın katma değeri çok büyüktür." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye, katı atıkların bulunduğu bir çöp poşetiyle gelerek, bunları milletvekillerine gösterdi.

Gözaltına alınan kağıt toplayıcılarının ekmek parası için atık topladığını söyleyen Tanal, yoksulluk arttığı için çöp toplayanların sayısının da arttığını iddia etti. Tanal, "30 milyon doları karşılıksız Somali'ye göndereceğimize ülkemizdeki fakir fukaraya verelim." ifadelerini kullandı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesinin çevre, insan sağlığı ve ekonomiyi yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin, katı atık yönetimi konusunda özenli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aydın, Türkiye'de son 10 yılda, katı atık bertarafında ciddi gelişme sağladığını belirtti.

Aydın, sosyal güvenlik mevzuatında, katı atık geri dönüşümünde çalışanların durumlarının belirlendiğini, SGK'nin, sektörel denetim programlarına, hurda ve katı atık sektöründe çalışanların da dahil olduğunu söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Katı atık toplayıcılarının İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki haklarından faydalanabilmeleri her şeyden önce kayıt altına alınmalarına bağlıdır. Katı atık toplayıcılarının bir iş yerine bağlı ve ücret karşılığında sigortalı olarak çalışmaları halinde ücret, çalışma süresi, yıllık izin gibi İş Kanunu'nda yer alan haklar bakımından diğer işçilerden herhangi bir farkları da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yürütülen mevzuat ve teknik çalışmaların yanı sıra büyük oranda toplumumuzda bu alanda gerçekleştireceğimiz kültür değişime bağlı olduğunun da farkındayız."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önergesi kabul edilmedi.

CHP'nin "taşımalı eğitim" ve İYİ Parti'nin "üniversite mezunlarının işsizlik sorunlarına" ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarla, iki öneri de reddedildi.

Bu arada partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İscehisar'daki servis kazasında yaşamını yitiren öğrencilerden söz ederken gözyaşlarını tutamadı.

Genel Kurulda daha sonra, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.