TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu toplandı

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu, Tbmm Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, "Ahilik Haftası" nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, zamana yenik düşmeyen, rengi olmayan, değerlerinden bir şey kaybetmeyen ahiliğin, bugünün ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerden biri olduğunu söyledi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise "Çin'in Başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Olimpiyatlarına" ilişkin yaptığı konuşmada, Çin'in dünyada insan hakları ihlallerinin en yoğun şekilde yaşanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Çin'in, özellikle Doğu Türkistan Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Türk toplumuna yönelik insanlık dışı uygulamaları bir soykırıma dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Organizasyonun iptal edilerek başka bir ülkede yapılması için bugüne kadar 180'i aşkın insan hakları örgütünün bildiri yayımladığını ve girişimde bulunduğunu anımsatan Yokuş, "Türkiye, bu olimpiyatlara katılmamalıdır. Türkiye, bu olimpiyatların başka bir ülkede yapılması için çaba sarf etmelidir." diye konuştu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da "döviz kuru ve artan hayat pahalılığı" hakkında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün bir krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, "Bu yaşanan kriz, 20 yıllık olağanüstü sürecin olağan sonuçlarıdır. Bu krizi ortaya çıkaran zihniyette devam edildiği müddetçe ülkemizin düzlüğe çıkarılması mümkün olmayacaktır." dedi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Son Dakika | İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title