Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi - Haberler
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Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi

Edinilen son dakika haberine göre MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, ABD Temsilciler Meclisinin, "Ülkü Ocakları" aleyhine bir maddenin de yer aldığı tasarıyı kabulüne ilişkin, "ABD yönetimi terörist arıyorsa, yardım ettiği YPG'ye, PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a baksın.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, ABD Temsilciler Meclisinin, "Ülkü Ocakları" aleyhine bir maddenin de yer aldığı tasarıyı kabulüne ilişkin, "ABD yönetimi terörist arıyorsa, yardım ettiği Ypg'ye, Pkk'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a baksın." dedi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "terör örgütleriyle düşüp kalkan ABD'nin, Ülkü Ocakları hakkındaki asılsız iddialarının tamamını reddettiklerini" kaydetti.

"ABD yönetimi terörist arıyorsa, yardım ettiği YPG'ye, PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a baksın" ifadesini kullanan Arkaz, PKK, PYD, YPG'ye açıkça destek veren ABD yönetiminin, geçmişte olduğu gibi bugün de terörden ölen milyonlarca kişinin sorumlusu olduğunu vurguladı.

Hayati Arkaz, "ABD, bu yönetim tarzıyla sadece terör örgütlerinin sığınağı olmuş durumdadır. ABD ne yaparsa yapsın kendi çöküşünü engelleyemeyecektir. Ancak Ülkücü Hareket'in engellenemeyeceğini de zor yoldan öğrenecektir." diye konuştu.

Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi

Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! MHP'li Arkaz, ABD'nin terörist arıyorsa, yardım ettiği terör örgütlerine bakmasını istedi - Haberler
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