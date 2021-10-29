Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Tebriklerin kabulü, koronavirüs salgını nedeniyle maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not

 Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi

Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadılar! Google'dan 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title