Son dakika haberi | AK Parti'li Karahocagil:

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, dünyanın en büyük 10 yatırımından 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "100 yıl önce kendini vatansever olarak tanıtan şeyhi, ateisti, din alimi ve masonunun Abdülhamid Han'ın tahttan inmesi için bir araya geldiğini ve Abdülhamid Han'ın gitmesiyle bir imparatorluğun 9 yıl içinde yok olduğunu" ifade etti.

"Abdülhamid Han gitsin de ne olursa olsun" düşüncesinin bugün "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" şeklinde tekrar karşılarına çıktığını kaydeden Karahocagil, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, bu ülkeye, bu ümmete hizmet etme adına ülke ülke, il il gezdi, projeler üretti, yatırımları hayata geçirdi. Dünyanın en büyük 10 yatırımından 6'sı ülkemizde gerçekleştirildi. 80 yılda yapılan yatırımları misliyle 20 yılda gerçekleştirdi. Yapılanların, dış güçlerin, şer güçlerinin, siyonistlerin, emperyalistlerin hoşuna gitmesi beklenemezdi, beklemedik de. Fakat 100 sene öncesinden ders almayan mümin kardeşlerimiz bizim canımızı yaktı. 100 yıl önceki tiyatro yeniden sahnede. Böyle tarihi bir yanlışın tekerrür etmesini hangi ülke sevdalısı talep edebilir?"

Karahocagil, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümek için millet olarak, ümmet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.