Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

EDİRNE MERKEZ, EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, gönüllerdeki Saadet Partisi'ni, sandıklardaki Saadet Partisi'ne getirme noktasında gayret göstermeleri gerektiğini belirtti.

Arıkan, partisinin Edirne Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Edirne'nin Türkiye'ye yön veren önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

Görevi devralan yönetime başarı dileğinde bulunan Arıkan, "Çok kıymetli tarihe sahip bu şehrimizde kongremizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yönetim, bundan önceki yönetimin yaptığı çalışmaların üzerine biraz daha ilaveler yapıp en güzel zaferleri Edirne'de bizlere hediye edecek." dedi.

Arıkan, parti olarak 2017'den bu yana gündemde olduklarını, bunu 2017 referandumundaki duruşlarıyla kazandıklarını belirtti.

Bu süreçte gönüllere girdiklerini vurgulayan Arıkan, şöyle devam etti:

"Moda tabirle özgül ağırlığımızın fazla olduğundan bahsediliyor. Biz özgül ağırlık istemiyoruz, biz oy istiyoruz. Sandıklarda Saadet Partisi'nin oylarının patlama yapmasını istiyoruz. Gönüllerdeki Saadet Partisi'ni, sandıklardaki Saadet Partisi'ne getirme noktasında gayret göstermemiz gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Saadet Partisi teşkilatlarının sadece seçmenin yüzde 5'ine ulaştığı sonucuna varıldı. Bu bizim için iyi bir sonuç değil."

Arıkan, iktidara geldiklerinde ülkedeki sorunları gidereceklerini savundu.

Saadet Partililerin, sıkıntı ve problemleri gidermenin yolunun siyasetten geçtiğini unutmaması gerektiğini belirten Arıkan, "Sıkıntılardan, problemlerden bahsediyoruz. Bu problemlerin çözüm yolu Saadet Partisi. Açlığı ortadan kaldıracak mekanizmayı kuracak olan Saadet Partisi, faizi ortadan kaldıracak olan Saadet Partisi, dış politikadaki bu çıkmazdan bizi kurtaracak olan Saadet Partisi." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş de bir teşkilatın can damarını oluşturan yapının ilçe teşkilatları olduğunu söyledi.

Teşkilatların, bir gayeyi ve davayı hedefe ulaştırmadaki payının büyük olduğunu anlatan İriş, "Rahmetli Erbakan hocamızın tabiriyle ilçe teşkilatları harp yapan bir ordunun tümenleridir. Çünkü harplerde savaşı tümenler yapar. Dolayısıyla ilçe teşkilatlarımız da arazidedir. Halkla, insanımızla iç içe olan, hayatı dolu dolu yaşayan, birebir insanların kalbine gönlüne dokunacak olan insanlar ilçe yöneticileridir. O bakımdan ilçe teşkilatlarımıza ayrı bir ehemmiyet veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, görevini Samet Kaya'ya devretti.

Samet Kaya, yapılacak genel ve yerel seçimlerde başarıya ulaşmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.