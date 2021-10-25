Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim

BURSA (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. 24 Haziran seçimlerine işaret eden İnce "CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde yüzde 30 barajını aştırdım. Aştırdığım için özür dilerim. 8 puan fazla almaktı benim suçum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İnce'ye, Memleket Partisi Bursa İl Başkanı Güner Aklan, Yıldırım İlçe Başkanı Mesut Şahin ve çok sayıda partili eşlik etti. Hal esnafıyla bir araya gelen İnce, daha sonra gittiği Beşevler Sanayi Sitesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Oditoryumu'nda basın toplantısı düzenleyen İnce, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. AK Parti iktidarının ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini söyleyen İnce, muhalefete de yüklendi.

Buradaki açıklamalarının ardından Bursaspor yönetimini de ziyaret eden İnce, daha sonra Memleket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı açılışını yaptı.