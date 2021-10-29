Milletvekili Bilen'den Sarıgöl'e doğalgaz müjdesi

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gittiği Sarıgöl ilçesinde parti teşkilatına ilçeye doğalgaz müjdesini verdi. 2022 yılında ilk kazmanın vurulacağını kaydeden milletvekili Bilen 2023 yılında Sarıgöl'ün artık doğalgaz kullanmaya başlayacağını söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Sarıgöl ilçesinde partililerle buluştu. AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatında konuşan Milletvekili Bilen ilçeye doğalgaz müjdesi verdi. Bilen burada yaptığı açıklamada, "Beleidye başkanımızla dün akşam beraberdik. İl genelindeki bütün sorunları masaya yatırdık. Gerek Manisa'nın gerekse Sarıgöl'ün sorunlarının yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Başkanımızın bizlerden bir doğalgaz talebi olmuştu. EPDK başkanı sağ olsun Manisa'ya hep pozitif ayrımcılık yapar. Mustafa Beye bir ziyarette bulunduk, talebimizi ilettik. O da olumlu karşıladı bizi kırmadı. İnşallah 2022 yılında ilk kazmayı vurmuş olacağız, 2023 yılında da haziran ayından önce Sarıgöl'de doğalgaz kullanılmaya başlanacak." dedi.

Cuma namazını partililerle birlikte kılan Milletvekili Bilen daha sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifin eski Başkanı Ahmet Aktaş'ın evini ziyaret ederek taziyede bulundu.

İsmail Bilen'in toplantısına ve ziyaretlerini Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da eşlik etti. - MANİSA