Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkan çocuğu gören konuşmasına ara verdi

Partisinin Eskişehir il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Erdoğan, Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar" dedi.

ÇOCUĞU GÖRÜNCE SÖZLERİNE ARA VERDİ

Konuşması sırasında küçük bir çocuğun sahneye çıktığını gören Erdoğan, sözlerine ara verdi. Minik çocuğa oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı, isminin Hamza olduğunu öğrendiği davetsiz misafirine "Bizimkiler böyle işte" diyerek takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Burada üzerine basa basa ifade ediyorum: Huzurun istikrarın barışın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Son 10 yılda karşılaştığımız badireleri nasıl atlattıysak 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız. Yurt içinde ve yurt dışında gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu hafta 4 günlük bir Afrika ziyareti gerçekleştirdik. Angola'da, Togo'da ülkelerimiz arasında verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri davet ederek Burkino Faso ile orada görüşme yaptık. Togo'da yaptığımız görüşme ve Nijerya'da yaptığımız görüşmelerde birçok alanda önemli kararlar aldık. Buralar bizden önce tanınmayan bilinmeyen yerlerdi. Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerinin Türk şirketlerinin yardım elini uzatan STK'ları görüyor ve iftihar ediyorum. Türk müteahhitler kıtanın her bir tarafında mega projelere imza atıyor. Öyle ki bazı ülkeler bizi Türk şirketlerinin inşaa ettiği havalimanlarında kamu binalarında karşılıyor. Türk üniversitelerinden mezun gençler kendi toplumlarına hizmet ediyor. STK'larımızın tüccarlarımızın siyasetçilerimizin emeği olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda da yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır.

"BUNLAR BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZ, ÖNCE TÜRKİYE'DEN İNSANLIĞI ÖĞRENMELERİ LAZIM"

Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleri ile birlikte soruyorlar. Türkiye'nin verdiği mücadele sömürgecileri rahatsız ediyor. Avrupa'daki katliamları ile yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Cezayir'de Ruanda'da insanları katlettiniz. Kim bunlar Batı! Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez, önce Türkiye'den insanlığı öğrenmeleri lazım. Bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere Afrikalı kardeşlerimiz cevap veriyor. Afrika kıtası ile işbirliğimizden rahatsız olanlara rağmen işbirliğimizi güçlendireceğiz.

"YURT DIŞINDA BU ADIMLARI ATARKEN ÜLKEMİZİ İHMAL ETMİYORUZ"

Yurt dışında bu adımları atarken ülkemizi ihmal etmiyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ediyor ve toplu açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki hafta Adana'da resmi açılışlar yaptık. Yine aynı gün ülkemizin en stratejik sanayi tesislerinden biri olan Ceyhan'da çok önemli bir tesisin temelini attık. Hizmet yolculuğumuza Eskişehir'de devam ediyoruz. Toplantımızın ardından Eskişehir'de 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. Akabinde bakanlıklarımızın kurumlarımızın tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı eserin toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz.

"BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Ana muhalefet CHP... Eskişehir'de yaptıkları hangi eser var? Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya Paşa'nın sözünü: Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri... Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi. Hamd olsun... Bugün millet bahçesinin açılışını yapacağız. Bu eserlerin inşasına katkı sunan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah ömür millet yetki verdikçe tüm vilayetlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun için önümüzdeki 1 buçuk yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskişehir, 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşacağız.

"BUNLARIN HİÇBİRİSİ SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ"

2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin pervasızlığı artıyor. Milleti siyaset kurumundan soğutmak için yalan terörü dahil her şeyi deniyor. Yolsuzluk hırsızlık tecavüz.. tüm bu skandallarının üzerini örtmek için her yolu deniyorlar. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke ettiler, öğretmenleri tehdit ettiler. Tehdit ettiler! Sen kimsin de benim memurumu, polisimi, öğretmeni mi tehdit ediyorsun? Milletimize sesleniyorum! Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz! Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçileri atarlar ama bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste... Çıkacak! Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın, yalan terörüne maruz kalmasın!

"FAŞİST KODLARINDAN KURTULAMAYACAKLARINI BİLİYORDUK AMA MİLLETİMİZ HAKİKATİ GÖRDÜ"

Yeni CHP dediklerinin faşist nobran küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. Faşist kodlarından kurtulamayacaklarını biliyorduk ama milletimiz hakikati gördü. Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak boşa geçirecek tek bir saniyemiz bile yoktur. Eskişehir 'in anaları 2023'ü CHP'ye zindan edecektir. Ama çok çalışacağız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı bekliyor. Milletimiz bizden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmemizi bekliyor. Onca iftiraya rağmen milletimiz bize güveniyor. Geleceğini AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Ulaşamadığımız kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali omuzlarımızdadır."

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