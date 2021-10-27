KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Şahin'e ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Tatar, ziyarette Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracatına dikkat çekerek, muazzam bir başarı olduğunu söyledi.

2 günlük Gaziantep ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel bir günde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Şahinbey'in mücadele ettiği, direndiği o işgal zamanında sonra Gaziantep'in kurtuluşu, buradaki mücadele ruhu bir bakıma bizim de verdiğimiz, direnişe, mücadeleye, kahramanlığa benzer bir takım özellikleri bize hatırlatmakta. Doğu Akdeniz'deki varlığımızın mücadelesini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli kenti olduğunu kaydeden Tatar, "Burada yapacağı temaslar, gerek Ticaret Odası Başkanımız, gerek diğer yetkililerle, Gaziantep gerçekten başarı öyküsü olan bir şehir, son yıllarda gerek sanayisinde, gerek ticaretinde, her türlü gelişimi ile Türkiye'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Yılda 10 milyar dolara yakın bir ihracat potansiyeli ile muazzam bir başarıya imza atmıştır. Her türlü işbirliği, ulaşımın gelişmesiyle artık bu münasebetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, gerek turizm, gerekte öğrenci potansiyeli, diğer yatırımlarla olumlu anlamda yansıması en büyük temenni ve dileğimdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin2den de övgüyle bahseden Tatar, "Fatma Şahin çok değerli bir insan, tecrübeli bir insan, milletvekilliği, bakanlık yapmış bu tecrübesiyle bize yılardan beri büyük katısı olmuştur. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e Kıbrıs'a verdiği ilgi ve alakadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ilişkilerin devam etmesi en büyük temennimdir. Bunun gibi temaslarımızın, bu gibi ilişkilere vesile olacağına inanıyorum. Buradan bir kez daha tüm Gaziantep halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşme gerçekleştirdi. - GAZİANTEP