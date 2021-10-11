İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" söyleminin ardından çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın.

"BUNUN MÜMKÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'siyasi suikastler' yapılacağı konusunda duyumlar aldıklarını belirten Aydın, "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde gazetecilerle sohbet edip dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını kaleme aldığı yazıyla aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, CHP liderinin o konuşmada 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu söylediğini ve Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dediğini yazmıştı.

"UMARIM BÖYLE BİR TABLO TÜRKİYE'DE YAŞANMAZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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