Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, son dönemde büyük merak konusu olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik sorulara yanıt verdi. Belirlenecek adayın toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek ve vatandaşa umut verecek bir isim olacağını ifade eden Toprak, "Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susacak" dedi.
Chp Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, medyada "Millet İttifakı'nın" Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak asılsız iddialar ortaya atılmasına sert çıktı. 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının "Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını" söyledi.
Toprak, "Toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek, vatandaşımıza umut verecek bir isim olacaktır. Adayımız açıklandığında bu ismin, herkesin gönül rahatlığı ile destekleyip oy vereceği bir kişi olacağından kuşku duyulmasın" dedi. Sözcü'nün haberine göre Toprak şöyle konuştu:
"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında, herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak. Millet İttifakı'nın adayı, genel başkanların ve Millet ittifakı'nı oluşturan bileşenlerin ortak adayı olarak ilan edilecek."
Son dönemde kamuoyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla meşgul olurken, medyada çok sayıda isim dolanıyor. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Türk asıllı Amerikalı iş adamı Muhtar Kent, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri "İttifakın adayı olacak" haberler iyle gündeme geldi.
Son iddia ise Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'den gelmiş ve tecrübeli gazeteci de Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve yardımcılıklarını ise Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun yapacağını öne sürmüştü.