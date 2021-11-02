Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak

Chp Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, medyada "Millet İttifakı'nın" Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak asılsız iddialar ortaya atılmasına sert çıktı. 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının "Toplumda umutları yeşertecek bir isim olacağını" söyledi.

"VATANDAŞIMIZA UMUT VERECEK BİR İSİM OLACAK"

Toprak, "Toplumu kucaklayıcı, halkın sorunlarını çözecek, vatandaşımıza umut verecek bir isim olacaktır. Adayımız açıklandığında bu ismin, herkesin gönül rahatlığı ile destekleyip oy vereceği bir kişi olacağından kuşku duyulmasın" dedi. Sözcü'nün haberine göre Toprak şöyle konuştu:

"Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında, herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak. Millet İttifakı'nın adayı, genel başkanların ve Millet ittifakı'nı oluşturan bileşenlerin ortak adayı olarak ilan edilecek."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak.

ADAYIN KİM OLACAĞI BÜYÜK MERAK KONUSU

Son dönemde kamuoyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla meşgul olurken, medyada çok sayıda isim dolanıyor. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Türk asıllı Amerikalı iş adamı Muhtar Kent, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri "İttifakın adayı olacak" haberler iyle gündeme geldi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK, AKŞENER İSE 1. YARDIMCI KONUMUNDA"

Son iddia ise Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'den gelmiş ve tecrübeli gazeteci de Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve yardımcılıklarını ise Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun yapacağını öne sürmüştü.

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