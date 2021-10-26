"Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası sosyal medyada gündem oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

Halk TV programcısı Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı Adayı bulduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayının tanıdık bir isim olmadığını ve partilerle ilişkisi olmadığını ifade eden Çapa, söz konusu ismi onay almadan açıklayamayacağını da sözlerine ekledi.

"SEÇMEN BEĞENİR Mİ? EMİN DEĞİLİM"

Öte yandan Emin Çapa, paylaşımında, "Aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

"HENÜZ SADECE KONUŞUYORLAR"

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILARIN AKILLARINDA AYNI SORU BELİRDİ

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Emin Çapa'nın yaptığı paylaşım ve ortaya attığı iddia özellikle sosyal medyada büyük ses getirirken, konuyla ilgili yorumlarda bulunan kullanıcıların kafalarındaki ortak soru ise "2. Ekmeleddin mi geliyor?" oldu. Kulisleri hareketlendiren aday iddiasına ilişkin yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde;

14 PARTİNİN DESTEK VERDİĞİ EKMELEDDİN İHSANOĞLU YÜZDE 38,44 ALABİLMİŞTİ

Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından cumhurbaşkanlığı için çatı adayı olarak açıklanırken, daha sonra da bu partiler tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Seçim sloganı olarak ise "Ekmek İçin Ekmeleddin" sloganı seçildi.

Ekmeleddin İhsanoğlu

İhsanoğlu'nun adaylığına bu iki partinin yanı sıra Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ortak basın toplantısıyla destek verdi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi, Liberal Demokrat Parti, TSİP ve DEV-PARTİ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

14 partinin destek verdiği İhsanoğlu, 3 adayın yarıştığı 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda oyların %38,44'ünü alarak Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok oy alan 2. aday oldu.

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