Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MARDİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ü telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir 'siyasi cinayet' iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor

CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor

 'Dün elime önemli bir belge ulaştı' diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

"Dün elime önemli bir belge ulaştı" diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Mustafa Şentop
Magazin
Spor Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Serdar Aziz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:18:52. #1.13#