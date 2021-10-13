Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
MARDİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk'ü telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri