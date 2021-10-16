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Kılıçdaroğlu Kars'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu Kars'a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2021 tarihinde Kars'a gelecek.

KARS (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2021 tarihinde Kars'a gelecek.

CHP Kars İl Başkanı Tamer Toraman, Kılıçdaroğlu'nun bir takım ziyaretlerle bulunmak ve STK'larla buluşmak için Kars'a geleceğini belirtti.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, düzenlediği basın toplantısında yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olağan üstü bir mücadeleyle ülkemizin yaşanabilir olmasını millet ittifakıyla güzel yarınlara taşıma adına ilimizin kanaat önderleri, muhtarları ve STK'larıyla toplantı yapmak, onları dinlemek ve çözüm arayışlarını ortaya koymak için 21 Ekim 2021 Perşembe günü ilimizi ziyaret edecek" dedi.

Toraman, Kılıçdaroğlu'nun Kars'ta toplantılar yapacağını, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK'larla buluşacağını sözlerine ekledi. - KARS

Kılıçdaroğlu Kars'a geliyor

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