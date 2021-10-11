Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yapay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin, "Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Düşüncelerim değişmedi. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak daha önce ifade ettiğim düşüncelerim gene değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek de yer aldı. İki lider 1,5 saat süren görüşmenin sonunda açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve çözüm yolları üzerine görüştüklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz şartları, dünyanın içinde bulunduğu şartları, var olan sorunların nasıl çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ben Karamollaoğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Önceki seçimlerde Millet İttifakı içerisindeydik. Şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı' ifadeniz, Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu Saadet Partisi? Şeklinde çeşitli yorumlara neden oldu. Değerlendirmeniz nedir' sorusuna ilişkin, "Ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı o söylediklerimde 'biz bir yerden ayrılıyoruz başka bir yere gidiyoruz' gibi bir netice de çıkarılmamalı kesinlikle" dedi.

Görüntü dökümü:

- Kılıdaroğlu'nun açıklaması

- Karamollaoğlu'nun açıklaması

Haber - Kamera: Kaan ULU/ANKARA,