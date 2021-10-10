Karamollaoğlu: Gündemde bir ittifak konusu yok

TOKAT (DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içindeydik. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir ittifak konusu yok" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi için Tokat'a geldi. Otelde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, ittifak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İttifakların seçim sathı mailine girilmeden ciddi manada konuşulmasının bir faydasının olmadığının kanaatindeyiz. Görüşmeler yapılır, temaslar kurulur. Bütün siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Bundan sonra da edeceğim. Ülkenin gidişatı hakkında, bizim düşüncelerimiz hakkında onları bilgilendiriyorum. Onlarında verebilecekleri bilgilerden istifade ediyorum. Onun içinde seçim ittifaklarının ancak seçim zamanına girildikten sonra ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Ama burada son zamanlarda bir zorlama var. Cumhur İttifakı'nın az çok yapısı belli. Bundan sonra da aynı istikamette gelişecek gibi gözüküyor. Çünkü iktidardaki AK Parti büyük bir parti, onun yanında MHP var. Büyük Birlik Partisi de AK Parti'nin saflarında yer aldı. Orada bir şey yok. İlle de bir ittifak, ille de bir aday belirleme konusu zorlanıyor. Seçimler böyle yapılmaz. Seçimlere böyle hazırlanmaz. Onun içinde bu zorlamaların faydası olmayacağı kanaatindeyim. Her kesimle görüşüyoruz. Bu görüşmeler bundan sonra da devam edecek. Siyaseten kendi politikamıza ve hem de ülkemizin geleceği için en uygun gördüğümüz yerde bulunacağız. Bundan önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içindeydik. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir ittifak konusu yok" dedi. Basın toplantısının ardından Karamollaoğlu, Tokat İl Teşkilatı ile bir araya geldi.