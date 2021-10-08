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İran sınır kapılarını yeniden açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran sınır kapılarını yeniden açtı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde sınır kapıları yeniden açıldı.

VAN (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde sınır kapıları yeniden açıldı.

Kapıköy Sınır Kapısı, Mart 2020'de Türkiye ve İran tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında karşılıklı olarak kapatılmıştı. Van Milletvekili ve Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar'ın girişimleri ile Türkiye tarafı Nisan 2021 tarihinde kapılarını yeniden açarken, İran tarafı ise uzun bir süre daha kendi tarafını kapalı tutmaya devam etti. Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın baskıları sonucu 16 Eylül 2021 tarihinde yaya ve araç geçişlerine yeniden açılan Kapıköy Sınır Kapısı, İran tarafından "Korona ile Milli Mücadele Kurumu" onayıyla yeniden kapatıldı.

Milletvekili Gülaçar, Van ve Türkiye için büyük önem arz eden sınır kapısı için geçtiğimiz hafta birçok üst düzey İranlı yetkili ile görüştü. Son olarak dün gece TBMM Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ile görüşülen Gülaçar öncülüğündeki Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, bu sabah itibariyle geçişlerin yeniden başlamasını sağladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gülaçar, Mart 2020'den bu yana kapalı olan sınır kapılarının açılması adına çok ciddi mücadele verdiklerini belirterek, "Elbette sebep koronaydı ancak tedbirler alınarak iki ülke için de önemli olan sınır kapılarının yeniden aktif olması gerekiyordu. Hamdolsun çabalarımız karşılığını verdi. Dün gece itibariyle Türkiye İran Dostluk Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde kapıların artık kapanmamak üzere açıldığı müjdesini aldık. Başta Van'ımız olmak üzere ülkemize hayırlı olsun" dedi. - VAN

İran sınır kapılarını yeniden açtı

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