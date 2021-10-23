İçişleri Bakan Yardımcı Ersoy, Nusaybin'de ziyaretlerde bulundu

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile ilçeye gelen Ersoy, Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Belediye binası girişindeki şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy'a ilçede yapılan, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı tarafından brifing verildi.

Daha sonra Nusaybin Tarihi Çarşısı'nı ziyaret eden Ersoy, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.