HDP'li Gergerlioğlu: "Doktorların ek ödemelerini kesiyorlar, daha çok çalıştırıyorlar"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, doktorların ek ödemelerinin kesildiğini ve daha çok çalıştırıldıklarını savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Şehir Hastanesinde görevli Dr. Rümeysa Berin Şen'in trafik kazasında yaşamını yitirmesini, basit bir kaza olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Şen'in karıştığı kazanın, büyük bir yorgunluğun görüntüsü olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu göz göre göre gelen bir cinayetti. Çünkü asistan doktorlar, aile hekimleri ve uzman hekimler oldukça yoğun, yorucu ve insani kapasitelerin üzerinde çalışıyorlar. Dr. Rümeysa Şen, bu ay 7. nöbetini tutmuştu ve çoğu 36 saatlik nöbetlerdi. Yıllarca yetiştirilmiş bir insan, inanılmaz bir trafik kazasının kurbanı oldu. 36 saati bulan çalışma süreleri, sağlıkta şiddet, yetersiz ücret gibi nedenlerle yıpranan ve motivasyonu düşen hekimlerin başka insanlara faydalı olmasını bekliyor musunuz? Doktorların ek ödemelerini kesiyorlar ve daha çok çalıştırıyorlar."

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