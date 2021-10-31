G20 ülkeleri hangileridir? G-20 nedir, ne demek, açılımı ne? G20 ülkelerinde Türkiye var mı, üyesi mi? G20 Zirvesi nerede yapılıyor?
G20 Zirvesi bu sene İtalya'nın Roma şehrinde yapıldı. G20 Zirvesi'nin ardından vatandaşlar, G20 ülkeleri hangileridir? G-20 nedir, ne demek, açılımı ne? G20 ülkelerinde Türkiye var mı? G20 Zirvesi nerede yapılıyor? G20 ülkelerinde kimler var? Türkiye G20 üyesi mi? G20'nin açılımı ne demektir? G harfi ne anlama geliyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, G-20 ülkeleri nelerdir, hangi üye ülkeler vardır? İşte bilgiler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Görüşmenin akabinde vatandaşlar, G20 ülkeleri hangileridir merak etti. 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Peki, G20 ülkeleri hangileridir? G20 ülkeleri nelerdir?
20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.
G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.
G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.
G20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olarak biliniyor.
G20 ülkeleri alfabetik sıraya göre şu şekildedir:
- Almanya,
- Amerika Birleşik Devletleri,
- Arjantin,
- Avustralya,
- Brezilya, Çin,
- Endonezya,
- Fransa,
- Güney Afrika,
- Güney Kore,
- Hindistan,
- İngiltere,
- İtalya,
- Japonya,
- Kanada,
- Meksika,
- Rusya,
- Suudi Arabistan,
- Türkiye
- ve Avrupa Birliği Komisyonu
1975 yılında Fransa'nın Rambouillet şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'nın, Devlet/Hükümet Başkanları düzeyinde katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
1976'da San Juan, Porto Riko'da Kanada'nın da katılımıyla G7 ortaya çıkmıştır.
1977-1991 yılları arasında bu üye sayısı sabit kalmış, 1991'den sonra SSCB'nin yerine kurulan Rusya, G7 üyeleriyle, Zirve Sonrası Diyalog adı altında bir araya gelmiş, 1994 yılındaki Napoli Zirvesi'nden sonra ise, Siyasi 8 adı altında toplantılar düzenlemişlerdir.
Denver Zirvesi'nde Rusya ilk kez, mali-ekonomik konular dışındaki görüşmelere katılmış ve 1998'deki Birmingham Zirvesi'nde G8 tam anlamıyla oluşmuştur.
Önceleri, makroekonomi yönetimi, uluslararası ticaret ve gelişmekte olan ülkelerle iş birliği, daha sonraları ise Doğu-Batı ekonomik ilişkileri, enerji ve terör konuları gündemde yerini almıştır.
İstihdam, çevre, suç ve uyusturucu, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma, vb siyasal ve güvenlik içerikli alanlar devreye sokulmuştur.
Öte yandan, 1993'te Rusya'ya Yardım, 1994'te Ukrayna, 1995'te Küresel Bilgi Toplumu, 1997'de Suç ve 1998'de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları'nda ele alınmıştır.
Benzer biçimde, Kara Para Aklama, Nükleer Güvenlik, Uluslararası Organize Suçlar gibi konularda çalışma grupları oluşturulmuştur.
Doğu Asya, Rusya ve Brezilya'da beliren ekonomik ve mali bunalımlardan sonra, kendilerini yakından ilgilendiren sorunlara çözüm yollarının, yükselmekte olan Pazar ekonomisi ülkeleriyle iş birliğinden geçtiğini, G7/8'ler anlamakta gecikmemişlerdir. Danışma amaçlı ve daha geniş kapsamlı olmak üzere, G22, G24 ve G33 olusturulmuş, ancak sayı arttıkça, etkinlik azalmıştır.
Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden olusan 20'ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir.
G20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiştir. Kasım 2008 tarihinden itibaren aynı G8'de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında Devlet Başkanlığı düzeyinde toplanmaya başlamıştır.
G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.
G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.
Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 devlet başkanları onuncu kez Türkiye'nin Antalya şehrinde toplandı.
14-15 Kasım 2008 :ABD : Washington
2 Nisan 2009 :Birleşik Krallık : Londra
24-25 Eylül 2009 :ABD : Pittsburgh
26-27 Haziran 2010 :Kanada : Toronto
11-12 Kasım 2010 :Güney Kore : Seul
3-4 Kasım 2011 :Fransa : Cannes
18-19 Haziran 2012 :Meksika : Los Cabos
5-6 Eylül 2013 :Rusya : Sankt-Peterburg
15-16 Kasım 2014 :Avustralya : Brisbane
15-16 Kasım 2015 :Türkiye : Antalya
4-5 Eylül 2016 :Çin : Hangzhou
7-8 Temmuz 2017 :Almanya : Hamburg
30 Kasım - 1 Aralık 2018 :Arjantin : Buenos Aires
28-29 Haziran 2019 :Japonya : Osaka
21-22 Kasım 2020 :Suudi Arabistan : Riyad
30-31 Ekim 2021 :İtalya : Roma
2022 :Endonezya : Labuan Bajo
2023 :Hindistan : Belirlenecek
2024 :Brezilya : Belirlenecek
G-20 Zirvesi 2021 yılında İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirildi.
Evet, Türkiye G20 ülkeleri arasında yer almaktadır.
G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.
G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.
Zirveler üye ülkelerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantılardır. Zirveler önemli hazırlık süreçlerinin ardından gerçekleşmektedir. Liderlerin özel temsilcileri olan ve "sherpa" olarak adlandırılan görevliler ülkelerin ekonomi bakanları ile de zaman zaman bir araya gelerek hazırlık sürecini yürütürler.
Karar alma sürecinde yazılı bir kural söz konusu değildir, konjonktürel değişiklikler göz önünde bulundurularak karar alma sürecine yön verilir.
Zirvelerin bitiminin ardından alınan kararların yer aldığı bir metin yayımlanır.