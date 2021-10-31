G20 ülkeleri hangileridir? G-20 nedir, ne demek, açılımı ne? G20 ülkelerinde Türkiye var mı, üyesi mi? G20 Zirvesi nerede yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Görüşmenin akabinde vatandaşlar, G20 ülkeleri hangileridir merak etti. 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Peki, G20 ülkeleri hangileridir? G20 ülkeleri nelerdir?

G20 NEDİR? G20 NE DEMEK?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

G20 AÇILIMI NEDİR?

G20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olarak biliniyor.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

G20 ülkeleri alfabetik sıraya göre şu şekildedir:

Almanya,

Amerika Birleşik Devletleri,

Arjantin,

Avustralya,

Brezilya, Çin,

Endonezya,

Fransa,

Güney Afrika,

Güney Kore,

Hindistan,

İngiltere,

İtalya,

Japonya,

Kanada,

Meksika,

Rusya,

Suudi Arabistan,

Türkiye

ve Avrupa Birliği Komisyonu

G20 TARİHÇESİ

1975 yılında Fransa'nın Rambouillet şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'nın, Devlet/Hükümet Başkanları düzeyinde katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

1976'da San Juan, Porto Riko'da Kanada'nın da katılımıyla G7 ortaya çıkmıştır.

1977-1991 yılları arasında bu üye sayısı sabit kalmış, 1991'den sonra SSCB'nin yerine kurulan Rusya, G7 üyeleriyle, Zirve Sonrası Diyalog adı altında bir araya gelmiş, 1994 yılındaki Napoli Zirvesi'nden sonra ise, Siyasi 8 adı altında toplantılar düzenlemişlerdir.

Denver Zirvesi'nde Rusya ilk kez, mali-ekonomik konular dışındaki görüşmelere katılmış ve 1998'deki Birmingham Zirvesi'nde G8 tam anlamıyla oluşmuştur.

Önceleri, makroekonomi yönetimi, uluslararası ticaret ve gelişmekte olan ülkelerle iş birliği, daha sonraları ise Doğu-Batı ekonomik ilişkileri, enerji ve terör konuları gündemde yerini almıştır.

İstihdam, çevre, suç ve uyusturucu, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma, vb siyasal ve güvenlik içerikli alanlar devreye sokulmuştur.

Öte yandan, 1993'te Rusya'ya Yardım, 1994'te Ukrayna, 1995'te Küresel Bilgi Toplumu, 1997'de Suç ve 1998'de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları'nda ele alınmıştır.

Benzer biçimde, Kara Para Aklama, Nükleer Güvenlik, Uluslararası Organize Suçlar gibi konularda çalışma grupları oluşturulmuştur.

Doğu Asya, Rusya ve Brezilya'da beliren ekonomik ve mali bunalımlardan sonra, kendilerini yakından ilgilendiren sorunlara çözüm yollarının, yükselmekte olan Pazar ekonomisi ülkeleriyle iş birliğinden geçtiğini, G7/8'ler anlamakta gecikmemişlerdir. Danışma amaçlı ve daha geniş kapsamlı olmak üzere, G22, G24 ve G33 olusturulmuş, ancak sayı arttıkça, etkinlik azalmıştır.

Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden olusan 20'ler Grubu (G20) resmen ilan edilmiştir.

G20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiştir. Kasım 2008 tarihinden itibaren aynı G8'de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında Devlet Başkanlığı düzeyinde toplanmaya başlamıştır.

G20 EKONOMİSİ

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 devlet başkanları onuncu kez Türkiye'nin Antalya şehrinde toplandı.

G20 ZİRVESİ HANGİ YIL NEREDE YAPILDI?

14-15 Kasım 2008 :ABD : Washington

2 Nisan 2009 :Birleşik Krallık : Londra

24-25 Eylül 2009 :ABD : Pittsburgh

26-27 Haziran 2010 :Kanada : Toronto

11-12 Kasım 2010 :Güney Kore : Seul

3-4 Kasım 2011 :Fransa : Cannes

18-19 Haziran 2012 :Meksika : Los Cabos

5-6 Eylül 2013 :Rusya : Sankt-Peterburg

15-16 Kasım 2014 :Avustralya : Brisbane

15-16 Kasım 2015 :Türkiye : Antalya

4-5 Eylül 2016 :Çin : Hangzhou

7-8 Temmuz 2017 :Almanya : Hamburg

30 Kasım - 1 Aralık 2018 :Arjantin : Buenos Aires

28-29 Haziran 2019 :Japonya : Osaka

21-22 Kasım 2020 :Suudi Arabistan : Riyad

30-31 Ekim 2021 :İtalya : Roma

2022 :Endonezya : Labuan Bajo

2023 :Hindistan : Belirlenecek

2024 :Brezilya : Belirlenecek

2021 G20 ZİRVESİ HANGİ ÜLKEDE YAPILDI?

G-20 Zirvesi 2021 yılında İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE G20'YE ÜYE Mİ?

Evet, Türkiye G20 ülkeleri arasında yer almaktadır.

G20 AMACI NEDİR?

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.

G20 KARARLARI NASIL ALINIYOR?

Zirveler üye ülkelerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantılardır. Zirveler önemli hazırlık süreçlerinin ardından gerçekleşmektedir. Liderlerin özel temsilcileri olan ve "sherpa" olarak adlandırılan görevliler ülkelerin ekonomi bakanları ile de zaman zaman bir araya gelerek hazırlık sürecini yürütürler.

Karar alma sürecinde yazılı bir kural söz konusu değildir, konjonktürel değişiklikler göz önünde bulundurularak karar alma sürecine yön verilir.

Zirvelerin bitiminin ardından alınan kararların yer aldığı bir metin yayımlanır.

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