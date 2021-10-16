Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'da son seçimlerde aday olmayan Başbakan Merkel, veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da ağırladığı Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı. İkili, gazetecilere de el salladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde son gerçekleştirilen genel seçimde başbakanlığa aday olmayarak, görevine veda etti. Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye de geldi.

İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Huber Köşkü'nde buluştu. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü.

GAZETECİLERE EL SALLADILAR

Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi. Merkel, Türkiye'deki temaslarının ardından ziyaret programına devam edecek.

İşte Erdoğan- Merkel görüşmesinden kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili açıklama: Yargıya müracaat ettik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Işıl Sergen
Spor Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:56:15. #1.13#