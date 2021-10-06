Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısına katıldı. Tüm partilerin yeni anayasa çalışmalarına katılmaları çağrısını yineleyen Erdoğan, uzlaşma sağlanması durumunda yeni yasama yılı sonuna kadar netice alınabileceğinin altını çizdi.

ERDOĞAN: PKK'NIN GÜDÜMÜNDEKİ HDP'YE DESTEK VERİYOR

Chp ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesela biz yeni anayasa diyoruz. Hemen birileri çıkıp ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK'nın güdümündeki HDP'ye destek veriyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir? CHP'nin kurumsal iradesi ise ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı var demektir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A JET YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine geçtiğimiz günlerde anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili çağrısıyla tartışma yaratan Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman sözleri üzerinden yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tansiyonu iyice yükseltecek ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"AK Parti'nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor."

İSMAİL KAHRAMAN NE DEMİŞTİ?

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni anayasa çağrısında bulunmuştu. Kalkınma için istikrarın şart olduğunu söyleyen Kahraman, dindar bir anayasanın her ülkede olduğunu belirterek, "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözlerine yer vermişti.

Kahraman şu ifadeleri kullanmıştı;

''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir. Millet kendini idare etmek için bir araya geliyor da bir karar veriyorsa demokrasinin gereğini yerine getirmek lazımdır. Parlamenter sistem demokrasiyle bağdaşmaz. Çünkü demokrasilerde 3 temel kurum birbirinden ayrıdır. Yasama, yürütme, yargı birbirine bağlı değildir. Hepsi ayrı güçlerdir. Parlamenter sistemde yürütmeyle yasama bir, Meclis'in içinden bakanlar çıkıyor. Oysa şimdikinde Meclis dışındandır bakanlar. Meclis'in gücünün çok daha arttığını göreceğiz. Milletvekillerinin yetkisinin arttığını göreceğiz zaman içinde. Güzel bir sistem ve bu sistem devam etmelidir. Türkiye hakikaten hukuk devleti normlarına uygun, ufku açık, teferruata girmeyen, kısa, öz bir anayasa yapmalıdır. Ümit ederim ki bu gerçekleşir. Bu temenniyi bütün partiler seçimlerde ifade ediyor. İfade ettikleri bu temenninin yerine gelmesine de ellerinden gelen desteği vereceklerine inanıyorum."

ANAYASA'NIN DEĞİŞMEZ İLK 4 MADDESİ

I. Devletin şekli

MADDE 1.

– Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.

– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.

– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4.

– Anayasanın 1'inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2'nci maddesindeki Cumhuriyeti'n nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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