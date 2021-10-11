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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kusursuz Kulak' Bager'e davet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kusursuz Kulak' Bager'e davet

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kusursuz Kulak' olarak bilinen görme engelli Bager Çalışcı ile telefonda görüştükten sonra Ankara'ya davet etti.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kusursuz Kulak' olarak bilinen görme engelli Bager Çalışcı ile telefonda görüştükten sonra Ankara'ya davet etti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan bir heyetle Muş'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet köprüyü gezdi. Burada gazetecilere açıklama yapan Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın adeta Balkanlar'dan Kafkas'lardan, Türkiye'nin Muş, Diyarbakır, Ağrı, Van, Erzurum gibi her ilinden ve Osmanlı coğrafyasından insanlarla birlikte dostça, barışça ve kardeşçe yaşandığı bir il olduğunu söyledi. Aynı zamanda Muş'tan da çok sayıda vatandaşın Bursa'da ikamet ettiğini aktaran Hakan Çavuşoğlu, hem onların yaşadığı yerleri görmek, onların geldikleri coğrafyada bulunmak, onlara buradan da bir selam göndermek hem de onların akrabaları, kardeşleri ve dostlarıyla burada kucaklaşmak için geldiklerini belirtti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, "Asıl gelişimizin altında yatan neden budur. Tabii Osmangazi Belediye Başkanlığımızın Korkut Belediyesi ile kardeş belediye projesi çerçevesinde Korkut'a gittik. Ondan sonra Hasköy ilçesine gittik, bugün de Muş'ta dostlarımızla beraberiz. Şunu görüyoruz ki Türkiye gerçekten de içerisinde yaşayan insanı ile birlikte tam bir barış iklimi içerisinde bulunuyor. Yıllardır bizi bizden koparmaya çalışan, eti tırnaktan ayırmaya çalışan kim olursa olsun hep birlikte göğüs gerdik. Dolayısıyla şu anda oluşan bu atmosferde batıdan, doğudan ve güneyden gelecek insanlarımızın yeni bir ivme ile bundan sonraki süreçte bu barış iklimini oluşturması gerekiyor. Bu hasbihal ortamının sürdürülmesi gerekiyor. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için topyekün 20 yıl önce başlatmış olduğu kalkınma hamlesinde gördük ki Diyarbakır'dan bu yana Muş'a gelinceye kadar Mardin, Midyat, Siirt, Van ve Muş ili ile beraber buralar inanılmaz şekilde gelişim sağlamış, altyapı hizmetleri neredeyse tamamlanmış ve bundan sonra artık bunu sürdürmek gerekiyor. İnşallah bizde çizilen istikamet çerçevesinde Türkiye'mizin hamurunu, betonunu ve çimentosunu teşkil eden bu kardeşlik iklimini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'dan Muş'a kadar altyapısı, yolları, çevre düzenlemeleri ile gelişmişlik seviyesinin neredeyse eksiksiz olduğunu gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Elbette bir takım eksiklikler olsa da bunlar artık ayrıntıda kalan hususlardır. Esasen milletimizin yaşamını kolaylaştıracak, standardını geliştirecek olan diğer hususlarla ilgili gelişim ortamı sağlanmış durumdadır. Dolayısıyla bundan sonra da tabiri caizse 'şeker var, un var, irmik var', insanımız da helvayı oluşturacak. Tabii başka bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle batıdaki sanayicilerimizin, iş insanlarımızın buralardan göç edenlerin de taşın altına el atmaları gerekiyor. Buralarda bir nebze olsun sermayelerinin bir miktarını yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Çünkü benim bakış açıma göre kopup gittikleri buralardan borçlarının bitmediğini düşünüyorum. Gelip buralarda yatırım oluşturup buradaki gençlerimize istihdam sağlamaları gerekiyor. Bu da iş insanlarımıza bizim bir çağrımız olsun" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Muş'un Nadaslik köyünde yaşayan 'Kusursuz Kulak' olarak bilinen 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı'yı evinde ziyaret ederek, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayer'i Ankara'ya davet etti.

Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın ve Zafer Işık, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve meclis üyeleri eşlik etti.

(Uğur Ulu/İHA)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kusursuz Kulak' Bager'e davet

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kusursuz Kulak' Bager'e davet

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kusursuz Kulak' Bager'e davet

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