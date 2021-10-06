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CHP'li Bekaroğlu: "Vergi usul kanunlarındaki değişikliği destekliyoruz"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
CHP'li Bekaroğlu:

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Vergi usul kanunlarındaki değişikliği destekliyoruz.

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Vergi usul kanunlarındaki değişikliği destekliyoruz." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi düzenlemesi kanununa "mükellef ve muhasebecileri rahatlatacağı gerekçesiyle destek verdiklerini" söyledi.

Bu düzenleme ile basit usulde vergi verenlere ve çiftçiye verilen desteğe vergi muafiyetinin getirildiğini belirten Bekaroğlu, "Basit usulde vergi veren Türkiye'de 800-900 bin arasında tam kesin rakam belli olmamakla beraber mükellef var. Berberinden, dolmuşçusuna, büfecisinden bakkalına kadar çok farklı kesimler." ifadesini kullandı.

Bekaroğlu, çiftçiden destekleme fiyatı ile birlikte stopaj alındığına işaret ederek, "Örneğin çayda devletin ÇAYKUR'un verdiği fiyat 387 kuruş, 13 kuruş da destekleme fiyatı var. Toplamda stopaj alınıyordu, şimdi destekleme fiyatı ayrı tutulacak." diye konuştu.

Hesaplamada geliri 90 bin liranın altında bulunan kişilerin bu düzenlemeden faydalanacağını vurgulayan Bekaroğlu, "Türkiye'de en çok vergi veren, 7'de 1'ini veren bir kesim var. Asgari ücretle çalışanların yıllık geliri de 30-40 bin yıllık gelirleri var. Arada büyük bir dengesizlik var. Eğer siz gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız asgari ücreti vergi dışı tutarsınız." ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu, açıklamasının sonunda erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

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AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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