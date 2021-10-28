CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim

Gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de yaptığı açıklamalarda Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğunu ve bu kişinin siyasetle bir bağının olmadığını iddia etti. Çapa, söz konusu ismin; CEO'luk görevinde bulunduğunu, iş dünyasında tanınmış bir isim olduğunu ancak kamuoyunda çok bilinen bir isim olmadığını söyledi. Bahsedilen ismin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüştürüldüğünü söyleyen Çapa, ismi ilk duyduğunda şaşırdığını da anlattı. Önceki gün de Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Çapa, yine benzer bir profile işaret etti. Çapa'nın, açıklamalarıyla ekonomist Özgür Demirtaş ve Coca Cola'nın CEO'luğunu yapan Muhtar Kent'e işaret ettiği konuşuldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ İDDİALARI REDDETMEDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklama yapan Özgür Demirtaş, "Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz"diyerek hakkındaki iddiaları reddetmedi. Muhtar Kent ise sessizliğini sürdürüyor.

İKİ İSMİN ÖCE ÇIKMASI TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu tartışmalar özellikle Twitter üzerinden yürütülürken Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent gibi isimlerin cumhurbaşkanı adayı olarak öne sürülmesine tepki yükseldi.

"İKİ İSİM DE CHP'NİN ADAYI OLAMAZ"

Cumhuriyet'in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre; iki ismin de CHP'nin adayı olamayacağı, böyle bir potansiyele sahip olmadıkları belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı çıkışlara dikkat çeken bir milletvekili, "Partimize merkez sağdan gelen milletvekillerinin bile özellikle tezkere oylaması sürecindeki konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu'nu elleri patlayana kadar alkışladığını gördüm. Bana sorarsanız son zamanlarda en iyi ivmeyi Genel Başkanımız yakaladı" dedi.

"SİYASETTEN UZAK BİR İSMİN ADAY OLMASI KONUŞULMUYOR"

'Siyasetten uzak bir ismin aday gösterileceğine' ilişkin iddialara da değinen milletvekili, "Partimizin kulislerinde böyle bir profilin aday gösterilmesi konusu konuşulmuyor bile. Genel Başkanımızın böyle bir aday çıkaracağını öne sürmek bana mantıklı gelmiyor" derken; bu yöndeki iddiaları öne süren Emin Çapa'nın bu konudaki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

3 İSMİN ADI ÖNCE ÇIKTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığında, 'siyasetten uzak bir ismi aday göstermek gibi bir riske' girmeyeceğine değinen milletvekili 3 isme dikkat çekti. Bu yönde parti kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için konuşulan isimler olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, AKŞENER BAŞBAKAN

Bu 3 isim dışında CHP'nin aday çıkarmayacağını söyleyen vekil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek Millet İttifakı'na dikkat çekti. Milletvekiline göre Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında bir görüş birliğine varılmış olabilir. O görüş de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, ardından da parlamenter sisteme geçilerek Meral Akşener'in Başbakanlık koltuğuna getirilmesi öngörülüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet