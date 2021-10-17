Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı - Haberler
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Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı

İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Haberler | Politika
Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarıyla bir araya gelen Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, vatandaşlarını 14 Kasım'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya davet etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarıyla bir araya gelen Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, vatandaşlarını 14 Kasım'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya davet etti.

Bulgaristan'ın Kırcaali ili Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Hacımehmet ve Kırcaali Milletvekili Adayı Bayram Bayram Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen bir programla Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'in de yer aldığı ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bulgaristanlı heyet, buradaki vatandaşlarını 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan genel seçimler için oy kullanmaya davet etti.

"Doğduğunuz, büyüdüğünüz yeri unutmayın"

Vatandaşlarına çağrı yapmak için geldiklerini söyleyen Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, "Amacımız belli, biz burada insanlara bir çağrı yapmak için geldik. 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem Cumhurbaşkanlığı için hem milletvekilliği için seçimlerimiz var. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız, burada oy verenler, bizi destekleyin diye çağrımızı yapıyoruz. Amacımız güçlü ve birlik olmak. Biz bunu diyoruz. Hatamız olsa bile o hatayı arkaya atın, bizi affedin. Ama gelin bizi destekleyin. Bulgaristan'dan göç edenler, siz zor bir dönemden geçtiniz. Savaştınız, pes etmediniz, ilerlediniz. Ama doğduğunuz, büyüdüğünüz yeri unutmayın. Gelin bize destek olun ve biz de Bulgaristan'da güçlü bir şekilde sizi temsil edelim. Seçimlere çok büyük önem veriyoruz. İlk defa bizim Cumhurbaşkanı adayımız var, o da parti başkanımız. Biz de bunu gururla söylüyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Biz Bulgaristan vatandaşıyız. Bizim de hakkımız var. Onun için buradaki Bulgaristan vatandaşlarından destek bekliyoruz. 'Bana ne?' demesinler, doğduğu yerleri, bizi unutmasınlar. Gelsinler oylarını kullansınlar" dedi.

"Kocaeli'de bulunan 6 sandık sayımızı daha yüksek sayılara çıkarmak için bir çalışma yapıyoruz"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Başkanı Günay Uzun ise, "14 Kasım'da yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri için bugün bir araya geldik. Bulgaristan'dan da misafirlerimiz vardı. Onlarla beraber burada, Gebze bölgesinde yapacağımız çalışmayı değerlendirdik. Gebze Belediyesi sağ olsunlar, bizleri ağırladılar burada. Biz Kocaeli'de bulunan 6 sandık sayımızı daha yüksek sayılara çıkarmak için bir çalışma yapıyoruz. Şu anda farklı ilçelerde de sandık açılması için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Oy kullanılırken işlerin daha hızlı akması için dilekçe doldurulması zorunluluğu var. Şu anda Gebze bölgesinde ve Kocaeli'nin diğer ilçelerinde dilekçe doldurulması konusunda yoğun bir çalışma var. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını talep ediyorum. Ayın 19'una kadar vaktimiz var ama son güne bırakmamakta fayda var. 19'undan sonra doldurulacak olan dilekçelere göre sandık sayımız netleşecek. 14 Kasım günü mutlaka oylarımızı kullanmaya sandıklara gidelim, oylarımızı verelim. Bulgaristan'daki demokratik haklarımızı savunalım. Hep beraber ne kadar güçlü bir camia olduğumuzu orada da gösterelim. Şu anda garanti olan sandıklarımız Gebze, Çayırova, İzmit, Körfez sandıkları ve Derince için de yeterli dilekçe sayısına ulaştık. Karamürsel için şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı

Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı

Bulgaristanlı belediye başkanından Türkiye'deki seçmenlerine çağrı

İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Son Dakika Haberleri
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