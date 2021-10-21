AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi

Türkiye Angola, Nijerya, Togo ve Tanzanya Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-20 Ekim tarihlerinde Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Türkiye-Angola Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Türkiye-Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye-Togo Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile Türkiye-Tanzanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti milletvekilleri Taşar, Tamer, Çakır ve Ban, basın toplantısında 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarken, Tunceli Ovacık'ta teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için taziye dileklerini iletti.

Angola Dostluk Grubu Başkanı Taşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Afrikalılar ile daha adil bir dünyanın kurulacağını belirterek, "Bir kez daha şahit olduk ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, ümmetin umudu, mazlum coğrafyanın sesi, Afrika'nın gönlünde taht kurmuş, dünyaya mal olmuş bir lider. Böyle bir liderle yol almaktan ve böyle önemli çalışmalarda yer almaktan duyduğum gururu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Angola'nın genç nüfusu ve sahip olduğu kaynaklarla kıtanın en fazla yükselen ülkelerinden olduğunu ifade eden Taşar, Türk Hava Yolları'nın haftada iki gün Luanda'ya sefer düzenlemesinin de ticareti arttıracağını söyledi.

Nijerya Dostluk Grubu Başkanı Tamer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gerçekleştirdiği iki resmi ziyaretin dostluğun ve kardeşliğin önemli bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Togo Dostluk Grubu Başkanı Çakır da Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı yardımlardan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir sevgi selinin olduğunu anlatan Çakır, Afrika'da Türkiye'nin büyükelçiliğinin olmadığı ülkenin kalmayacağını kaydetti.

Tanzanya Dostluk Grubu Başkanı Ban, tüm Afrika ülkeleriyle son 20 yılda stratejik ve eşit ortaklık anlayışı içinde kazan kazan prensibiyle hem sosyal hem ekonomik ve insani ilişkilerin kurulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Afrika ülkesine 37 kez ziyaret düzenleyerek Afrika'yı en fazla ziyaret eden dünya lideri unvanı aldığını ifade eden Ban, "Dış ticaret hacmimizi 5 kat artırarak 5,4 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıkarmayı başardık." dedi. Ban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında 16 farklı alanda ekonomik ve işbirliği anlaşmalarının imzalandığını hatırlattı.