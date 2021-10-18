AK Parti'li Çilez'den Kılıçdaroğlu'na, 'tehdit dilini bırakın' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Çilez'den Kılıçdaroğlu'na, "tehdit dilini bırakın" çağrısı

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti'li Çilez'den Kılıçdaroğlu'na,

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bu tehdit dilini bırakın, kendi vatandaşlarınıza kullanmayın artık. Memleket, millet düşmanlarına kullanın.

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bu tehdit dilini bırakın, kendi vatandaşlarınıza kullanmayın artık. Memleket, millet düşmanlarına kullanın." diye seslendi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de zaman zaman öğretmen, çiftçi, iş insanlarını tehdit ettiğini belirten Çilez, "Bu tehdit dilini bırakın, kendi vatandaşlarınıza kullanmayın artık. Memleket, millet düşmanlarına kullanın. Bir kez olsun Türkiye'ye düşmanlık eden PKK ve FETÖ terör örgütüne, ABD'ye, Yunanistan'a Fransa'ya ve ülkemize laf uzatan kesimlere bu tehditlerini kullanmasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Çilez, bu tehditlerin toplumda karşılık bulmadığını vurgulayarak, bu üsluptan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın, üç yıldır büyük sıkıntılarla uğraştığına dikkati çeken Çilez, Türkiye'nin enerjisinin bu şekilde harcanmamasını istedi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması

 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title