"Osman Kavala için önerimiz var" diyen Bahçeli, kürsüden üç madde sıraladı

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na davet edilirken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi bu açıklamaya tepki gösterdi. Erdoğan, bu kişilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

"ÜLKEMİZE DÖNÜK YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMÜŞTÜR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Büyükelçiliğin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ilişkin yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, "Ülkemize dönük yanlıştan geri dönülmüştür. Büyükelçilerin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" dedi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIP ÜLKEDEN GÖNDERİLSİN"

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin gündeminde de Kavala ve büyükelçiler vardı. Bu konudaki önerilerini paylaşan Bahçeli, "Kavala ile ilgili önerimiz şudur; önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi milli bir zarurettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD Ankara Büyükelçiliğinin resmi hesabında seviyesiz bir açıklama yapılmıştır. Uluslararası hukuk çiğnendiği gibi Türkiye'nin hukuk düzeni hedef alınmıştır. Bu büyükelçiler Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Görevlerinin sınırlarını tamamen aşmışlardır. Bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda açıklama yapmışlardır.

"KAVALA SOROS'UN KURYESİDİR"

Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmaları dayatmıştır. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür, emeller ortaya çıkmıştır. CHP'den İP'ine kadar varlıkları utanç kaynağıdır. Kavala Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır. Kavala şüpheli ve şaibeli bir kişidir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Soros uşağı olan Kavala 4 Ağustos 2015'te yapılan bir röportajda PKK'yı rasyonel politika üretmekle ifade etmiş, bu kadar gözü dönmüştür.

AYM'YE DEMİRTAŞ VE KAVALA TEPKİSİ

29 Aralık 2017'de AYM'ye daha sonra da AİHM'e başvuru yapmıştır. AYM 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Şu adaletsizliğe bakın ki hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Çünkü failin, katilin, teröristin hak ihlaline kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz.

Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar. Haydi buyursunlar, FETÖ'cüler ile bölücüler ile ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Teröre yardım ve yataklık yapan vekillerin dokunulmazlıklarının süratle görüşülmesi gerekmektedir."

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