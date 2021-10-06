200 aile ev sahibi oluyor - Haberler
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200 aile ev sahibi oluyor

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Politika

200 aile ev sahibi oluyor TOKİ konutlarında binalar yükseliyor Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutları ile 200 kişi ev hayaline kavuşmak için gün sayıyor.

200 aile ev sahibi oluyor

TOKİ konutlarında binalar yükseliyor

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutları ile 200 kişi ev hayaline kavuşmak için gün sayıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye yapılan TOKİ konutlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Davut Aydın, "Göreve gelmeden önce TOKİ konutları sözümüz vardı. Cumhurbaşkanımızın yıllık 100 bin konut projesi kapsamında ilçemize de şu anda 200 konut yapılıyor. Vaatlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. 1,5 yıl içinde kur'ada ev çıkan vatandaşlarımız evlerine kavuşacaklar. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize 2 bin adet ev için müracaat olmuştu. Burası 4. etap oluyor. İnşallah 5. etapları da yapmak bizlere nasip olur" diye konuştu.

Yapılan konutlardan ev çıkan Yusuf Karaçakır, "Yenişehir Belediyesi öncülüğünde yapılan TOKİ çalışmalarından çok memnunuz. Manzarası ve havası güzel olan yere konutlar inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

200 aile ev sahibi oluyor

200 aile ev sahibi oluyor

200 aile ev sahibi oluyor

200 aile ev sahibi oluyor
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