Polislik taban puanları 2025 kaç, polislik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

PMYO TABAN PUANLARI NE KADAR OLACAK?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), lise mezunu adaylar arasından öğrenci kabul eden bir sistemle çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılı için de PMYO başvurularında asgari 250 ham TYT puanı şartının korunması bekleniyor. Bu puan, adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) bölümünden aldıkları sonuçlara göre belirleniyor.

Şehit veya görev malulü olan personelin eş ve çocukları için ise her yıl olduğu gibi bu barajın %20 oranında düşürülerek yaklaşık 200 puan civarında uygulanması öngörülüyor. Böylece bu kapsamdaki adaylara pozitif ayrımcılık sağlanmış oluyor. Bu puan şartını sağlayan adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat gibi aşamalardan geçerek süreci tamamlıyor.

PMYO BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJANLAR

2024 yılında PMYO'ya 2.500 öğrenci alımı yapılmıştı. Bu kontenjanın 2.000'i erkek, 500'ü kadın adaylara ayrılmıştı. 2025 yılı için de benzer sayılarda kontenjanın açılması bekleniyor. Başvuruların ise geleneksel olarak Ağustos ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor. Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapabiliyor.

PMYO süreci, lise sonrası doğrudan polisliğe geçiş yapmak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor. İki yıllık eğitimin ardından adaylar polis memuru olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu nedenle kontenjanlar sınırlı olduğu için taban puanın oldukça belirleyici olduğu vurgulanıyor.

POMEM TABAN PUANLARINDA BEKLENTİ

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ise lisans ve ön lisans mezunlarına yönelik olarak düzenleniyor. Bu alımlarda adaylardan KPSS puanı isteniyor. 2025 yılında da lisans mezunları için KPSS P3 puan türünde en az 60, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünde en az 65 puan şartının aranması bekleniyor.

Ayrıca adaylarda boy ve beden kitle endeksi gibi fiziki şartlar da bulunuyor. Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda ise en az 162 cm boy şartı aranıyor. Beden kitle indeksinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan ve yazılı sınavda yeterli puanı alan adaylar, mülakat ve fiziki yeterlilik aşamalarına geçebiliyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

POMEM alım ilanlarının her yıl genellikle Kasım veya Aralık aylarında yayımlandığı biliniyor. 32. Dönem POMEM alımları 2024 yılının son aylarında duyurulmuştu. Bu nedenle 33. Dönem POMEM alım ilanının da 2025 yılının son çeyreğinde duyurulması bekleniyor. Bu süreçte Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi duyuruları büyük önem taşıyor. Adayların düzenli olarak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

POMEM başvuruları açıldığında, adaylar e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak müracaatlarını yapabiliyorlar. Başvuruların ardından ön sağlık taraması, fiziki yeterlilik sınavı, sözlü mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları tamamlanarak alımlar gerçekleştiriliyor.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Polislik alımlarında başarıya ulaşmak isteyen adayların, yalnızca sınav puanlarını değil, tüm aşamaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fiziki yeterlilik sınavı için düzenli spor yapmak, boy ve kilo dengesini korumak önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca mülakat aşamasında iletişim becerileri ve kendini ifade etme yeteneği de değerlendiriliyor.

Bunun yanında belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi, adayların elenmemesi için kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. Son yıllarda birçok aday, yalnızca belge eksikliği nedeniyle sürecin dışında kalabiliyor.

2025'TE POLİS OLMAK İSTEYENLER HAZIRLIKTA GECİKMEMELİ

2025 yılı polislik taban puanları ve alım ilanları için resmi duyurular henüz yapılmamış olsa da geçmiş yıllardaki düzen ve açıklamalara bakıldığında süreç hakkında güçlü öngörüler bulunuyor. PMYO için TYT'den en az 250 puan, POMEM için KPSS'den en az 60-65 puan alınması gerekecek gibi görünüyor. Başvuruların ise sırasıyla Ağustos ve Kasım-Aralık aylarında duyurulması bekleniyor.

Polislik mesleğini hedefleyen adayların şimdiden planlı bir şekilde hazırlanmaya başlaması, başarı şanslarını ciddi şekilde artıracaktır. Gerek akademik gerekse fiziki hazırlık sürecini erkenden başlatmak, binlerce aday arasından sıyrılmak için kritik önem taşıyor.