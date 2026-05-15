Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama

Galatasaray forması giyen Noa Lang, şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili, "Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz" dedi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Serie A ekibi Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, şampiyonluk  kutlamalarında NTV'ye açıklamalarda bulundu. 

''UMARIM ORADA OLACAĞIM''

Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili yorum yapan Noa Lang, "Elbette Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum. Umarım orada olacağım. Orada olacağıma büyük bir inancım var. Milli takımda her zaman varım, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum." dedi.

''BİLMİYORUZ''

Galatasaray'daki geleceği ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "Şu an bir şey bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da tüm kulvarlarda 18 maçta süre bulan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Cemre Yıldız
