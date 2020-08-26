Polislik başvuru şartları: PMYO 2020 baraj puanı kaç? PMYO başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
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Polislik başvuru şartları: PMYO 2020 baraj puanı kaç? PMYO başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı ve binlerce polislik hayali kuran gencin gözü Polis Akademisi Başkanlığına çevrildi. Polis Meslek Yüksekokulu başvurusu ne zaman başlayacak? PMYO başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2020 YKS ardından http://www.pa.edu.tr/ adresinden PMYO başvuru işlemlerinin başlaması an meselesi. 2020 PMYO baraj puanları...

Polislik başvuru şartları: PMYO 2020 baraj puanı kaç? PMYO başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
26.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:59

Polis Meslek Yüksekokulu 2020 başvuruları ne zaman başlayacak sorusu YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 150 baraj puanını geçen öğrenciler tercihlerini yaptı ve herhangi bir okula yerleşme işlemi tamamlandı. Polislik isteyen adaylar ise Polis Akademisi Başkanlığından yapılacak 2020 PMYO başvuru duyurusunu bekliyor.

PMYO BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçları ardından Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO başvurularını yapacak adaylar için başvuru sistemini henüz aktif hale getirmedi. Önümüzdeki günlerde PMYO başvuru kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

2020 PMYO BARAJ PUANI

PMYO 2020 taban puanları henüz belli olmadı ancak TYT'den 150 ve üzeri alan adaylar PMYO tercihi yapabilecek. YKS'de baraj puanı bu yıl 10 puan düştü. TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170.

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

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