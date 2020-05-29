Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir gece kulübü sahibi, polis memuru ile boğarak öldürdüğü siyahi adamın aynı mekanda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyledi.

Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
29.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:21

ABD'nin Minneapolis kentinde polis memuru ve nefessiz bırakarak öldürdüğü siyahi George Floyd'un geçmişte aynı yerde çalıştığı ortaya çıktı. Bir gece kulübünün sahibi kadın, polis memuru ve Floyd'un güvenlikçi olarak aynı mekanda çalıştığını belirterek, "Floyd, senle ben Maya'nın yerinde birlikte çalışmıştık, beni hatırladın mı' diyebilseydi" dedi.

YOLLARI GEÇMİŞTE KESİŞTİ

ABD çapında isyana yol açan Minneapolis'te beyaz polis memuru Derek Chauvin'in silahsız siyah yurttaş George Floyd'u dizleriyle boynuna çökmek suretiyle boğarak öldürmesi vakasında her gün yeni gerçekler ortaya çıkıyor.Chauvin (44) ile Floyd'un (46) yollarının daha önce emekçi sınıfında kesiştiği, ikilinin aynı eğlence mekanında güvenlikçi olarak çalıştığı belirtildi. Koronavirüs pandemisi ABD'de evde kalma önlemleri çerçevesinde kapanan mekanlar arasında yer alan El Nuevo Rodeo Club, hem Chauvin hem de Floyd'un çalışanları arasında bulunduğunu duyurdu.

"AYNI ZAMANDA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI"

Latin yemekleri, müzikleri, dansları sunan eğlence mekanını 20 yıl işlettikten sonra kısa süre önce başkasına satan Maya Santamaria, açık oldukları 17 yıl boyunca Chauvin'in polis görevinde olmadığı zamanlarda kendilerinin güvenlikçisi olduğunu belirtti. Her gece yaklaşık 24 güvenlikçi çalıştırdıklarını, bunların arasında görev dışındaki polislerin de bulunduğunu aktaran patron, Chauvin ile Floyd'un birbirlerini tanıyıp tanımadıklarından emin olmadığını söyledi. Ancak aynı etkinlik çerçevesinde birlikte çalışmış olmaları gereken zamanlardan söz eden Santamaria, "Aynı zamanda birlikte çalışmışlardı, ama Chauvin dışarıda, güvenlik görevlileri içerideydi" izlenimini paylaştı.

"ÇOK ÇABUK SİNİRLENİRDİ"

Patron, Chauvin'in aniden parlama ve aşırı tepki gösterme huyu olduğunu aktararak "Bazen çok çabuk sinirlenirdi ve korkmuş gözükürdü" diyerek ekledi: "Arbede çıktığında hemen aletlerine başvururur ve önüne gelene biber gazı sıkardı, ben bunun gerek olmadığını düşünsem bile."

Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı

"BİRLİKTE ÇALIŞTIK DİYEBİLSEYDİ ACABA NE OLURDU"

Pazartesi günkü boğma olayıyla ilgili 'Chauvin'in Floyd'la birlikte aynı mekanda çalıştığının farkına varması halinde farklı gelişip gelişmeyeceğini, merak ettiğini' dile getiren kadın işveren "Keşke 'hey adamım, senle ben Maya'nın yerinde birlikte çalışmıştık, beni hatırladın mı' diyebilseydi, acaba ne olurdu" diye konuştu.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN İŞSİZ KALMIŞTI

Floyd, doğup büyüdüğü Houston'da bir ev soygunu vakasıyla ilgili 5 yıl hapis yattıktan sonra 2014'te Minneapolis'e taşınıp yeni bir hayat kurmuştu, genelde El Nuevo Rodeo Club ve yakınındaki Conga Latin Bistro gibi mekanlarda özel güvenlikçi, fedai olarak çalışmıştı, ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle mekanların kapanmasıyla işsiz kalmıştı.

POLİSİN DOSYASI KABARIK

Onu ensesine bastırarak öldürmesinin ardından görevden alınan Chauvin ise hakkıdna 20'ye yakın şikayette bulunulmuş bir polis memuru. ABD basınına göre bunca şikayete rağmen bir kez bile disipline sevk edilmeyen ve yasal işleme uğramayan Chauvin'in 2006 ve 2008 yıllarında polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişiye ateş açıp birini öldürdüğü, diğerini ağır yaraladığı Minneapolis Belediye Meclisi kayıtlarına geçmiş durumda.Beyaz polis memuru hakkındaki şikayet dosyaları nedeniyle birçok kez ücretli izne gönderilmişti.

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:21:16. #1.15#
title