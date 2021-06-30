POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
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POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu araçtan, çalınan inek çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu araçtan, çalınan inek çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Veteriner kontrolünde 4 aylık gebe olduğu belirlenen ineğin küpe numarasından sahibine ulaşıldı. Otlaması için bıraktığı ineğinin çalındığını polislerden öğrenen Süleyman Yüksel, teşekkür etti.

Karamürsel ilçesinde polis ekipleri, aracı durdurarak, arama yapınca arka kısımda inek olduğunu gördü. Kulağındaki küpe numarasından yapılan sorgulamada, hayvanın sahibinin başkasu olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçtaki A.U., Y.U. ve G.U. gözaltına alınırken, çalındığı anlaşılan ineğin sahibi Süleyman Yüksel'e haber verildi. İneğin Gölcük'e bağlı Hamidiye Mahallesi'nden çalındığının anlaşılması üzerine şüpheliler ile hayvan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada veteriner kontrolünden geçirilen ineğin 4 aylık gebe olduğu belirlendi. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından inek, sahibine, şüpheliler ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

Otlaması için bıraktığı ineğinin çalındığını fark etmediğini söyleyen Süleyman Yüksel, Beni emniyet güçleri aradığında fark ettim. Daha önce farkında değildim. İneğin Karamürsel'de bulunduğunu söylediler. Gelip teslim aldık. Sağ olsunlar dedi.

POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI
POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN, ÇALINAN GEBE İNEK ÇIKTI - Haberler
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