Polisi, telsiziyle öldüresiye döven sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru Ali Ü.'yü (55) elinden aldığı telsizle başına defalarca vurup, ağır yaralayan Kadir B. (27) hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Telsizin 'silah' kabul edildiği savcılık mütalaasında; tutuksuz yargılanan ve saldırı anları güvenlik kamerasına yansıyan sanığa verilecek hapis cezasının, Ali Ü.'nün kamu görevlisi olması nedeniyle 1 kat, yüzde sabit iz bıraktığı için de yarı oranında artırılması talep edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde, yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle Kadir B.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Kadir B., saldırdığında yere düşüp, bayılan polis memuru Ali Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle defalarca vurdu. Saat 04.30 sıralarında yaşanan olaya, yakındaki kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale etti. Numan U., saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir B., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, ağır yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan davanın 2'nci duruşmasına katılan sanık Kadir B., verdiği ifadede, aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, "Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım" demişti.