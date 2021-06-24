Polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis

Polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis "Bu işi devlet için yaptığımı sandığım için yaptım" İzmir'de organize suç örgütü davasının 69 sanığı arasında yer alan ve elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken tabancayla vurularak öldürülen Ahmet Kurtuluş cinayetine ilişkin davada...

Polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis

"Bu işi devlet için yaptığımı sandığım için yaptım"

İZMİR - İzmir'de organize suç örgütü davasının 69 sanığı arasında yer alan ve elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken tabancayla vurularak öldürülen Ahmet Kurtuluş cinayetine ilişkin davada cinayeti polis yeleği giyerek işleyen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cinayeti işleyen Yener Toğa, "Bu işi devlet için yaptığımı sandığım için yaptım. Pişmanım, çok pişmanım" dedi.

İzmir'de organize suç örgütü davasının 69 sanığı arasında bulunan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş (41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine 30 Mayıs 2019 tarihinde polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu personeli olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, Terör, Asayiş, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerinden oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Çalışmalar neticesinde Toğa, Bornova'da Hasan Akın'a ait evde yakalandı. Toğa, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Toğa ile birlikte Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın ve Mafer Keleş de tutuklandı. Hazırlanan iddianamede organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "tasarlayarak öldürme" gibi çeşitli suçlardan ceza istendi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hasan Akın, Hüseyın Hıfzı Ak ve Yener Toğa SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, tutuklu sanıklar Sanık Muhammet Yaşar Yılmaz ve Mafer Keleş ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, katil zanlısı Yener Toğa için "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mafer Keleş, Barış Yedibela, Erdal Kabakum ve Muhammet Yaşar Yılmaz için "tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi" olmak suçlarından ayrı ayrı toplam 28 yıla kadar hapis cezası istendiği de yer aldı. Tutuklu sanıklar Hüseyin Hıfzı Ak ile Hasan Akın için "tasarlayarak, kasten öldürme suçuna yardım etme" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından ayrı ayrı toplam 26 yıla kadar hapis cezası istenirken, Uğur Uygun için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla hapis cezası istendiği mütalaada yer buldu. Arjantin'de yakalanan firari sanıkları Lider Camgöz ve Serkan Kurtuluş'un iade kararı beklendiği için dosyanın ayrılması istendi.

"Bu Olaydan Para Almadım"

Heyetin söz verdiği sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözü sorulan Yener Toğa, pişman olduğunu belirterek, "Bu olaydan para almadım. Eğer para alıyor olsam hesabım boş olmazdı. Bu işi devlet için yaptığımı sandığım için yaptım. Pişmanım, çok pişmanım" dedi.

Konuşmaların ardından kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, Arjantin'de olan sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün savunmalarının alınamadığı, haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarıldığını ve ülkeye iade talebinin ise henüz gerçekleşmediğinden dosyalarının ayrılmasına hükmederek sanıkların iadesinin beklenmesine karar verdi.

Ahmet Kurtuluş'u öldüren Yener Toğa, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "silahlı örgüte üye olmak" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Suçu bildirmeme" suçundan hakim karşısına çıkan sanık Uğur Uygun'un beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıklara "tasarlayarak kasten tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" ve "suç işlemek amacıyla kurulu silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından ceza verdi. Heyet; Hüseyin Hıfzı Ak ve Erdal Kabakum'u 19 yıl 6'şar ay, Barış Yedibela ve Mafer Keleş'i 17'şer yıl 10 ay, Hasan Akın'ı 14 yıl 10 ay, Muhammed Yaşar Yılmaz'ı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak duruşmayı bitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten