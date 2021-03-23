Polis sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı polis sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen genç kadın memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde İzmir'de bir otoparkta polis memuru Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste'nin kafasına ateş etti. Olay yerinde kadının hayatını kaybetmesi sonucu, Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti. Köksal da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nagihan Üste memleketi olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

(Hakan Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı