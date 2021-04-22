Haftanın 4 günü polis olmak için canla başla antreman yapıyorlar

Haftanın 4 günü polis olmak için canla başla antreman yapıyorlar Kursa katılan Meryem Çelik: "Polis olmak istiyorum ve bu kursa katılmak istedim" Bilecik Belediyesi tarafından haftanın 4 günü Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı...

Haftanın 4 günü polis olmak için canla başla antreman yapıyorlar

Kursa katılan Meryem Çelik:

"Polis olmak istiyorum ve bu kursa katılmak istedim"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından haftanın 4 günü Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.

Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlıyor. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan öğrenciler, ücretsiz ulaşım hizmeti de alıyor. Yaklaşık iki aydır süren ve haftada 4 gün boyunca verilen eğitimler, 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

"Antrenmanlarımızı Bursa'dan gelen arkadaşımız var"

Verilen eğitim hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Spor Eğitmeni Batuhan Polat, polis adaylarını fiziki yeterlilik sınavı hazırladıklarını belirterek, "Şuna 27'inci dönem Polis Meslek Yüksek Okulu fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursu için çalışmalar yapmaktayız .Toplam kursumuza 52 adayla başladık şu anki mevcut sayımız 34 maalesef. 18 arkadaşımız ön sağlık elemesinde elendi. Haftanın 4 günü üniversitemizin ev sahipliğinde saat 16: 30 -18: 00 arası antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarımıza Söğüt ve Yenipazar ilçelerimizden de katılım gösteren arkadaşlarımız var. Bursa'dan gelen arkadaşımız var. Bu eğitimler dönem, dönem devam edecek" dedi.

Kursa katılan Meryem Çelik ise, "Polis olmak istiyorum ve bu kursa katılmak istedim. Burada evde yapamayacağız şekilde hazırlıklar yapıyoruz. Sağ olsun hocamız bizi en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyor. Belediyemizin katkılarıyla fiziki mülakata hazırlık için geliyorum buraya. Belediyemize ve Belediye Başkanımız Semih Şahin'e teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA