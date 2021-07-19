Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor
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Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Sağlık

Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşı seferberliği giderek yaygınlaşıyor.

Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşı seferberliği giderek yaygınlaşıyor. Bu kapsamda tarihi İpekyolu üzerinde bulunana polis kontrol noktasında da Kurban Bayramı'na farklı illerden gelen sürücüler için kurulan alanda Covid-19 aşıları yapılıyor.

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda yaşanılacak yoğunluk için İpekyolu üzerinde Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis kontrol noktasında da Covid-19 aşı noktası oluşturdu. Polis ve sağlık ekipleri durdurdukları sürücülere aşı olmayanlara aşı olmaları için tavsiyede bulunuyor. İstanbul ve farklı kentlerden memleketlerine gelen vatandaşlar polis kontrol noktasında oluşturulan aşı alanında Covid-19 aşılarını yaptırıyor.

İş yoğunluğundan dolayı aşı yaptırmaya fırsat bulamadığını ifade eden Metin Solmaz, "Açıkçası işlerden dolayı yani işlerin yoğunluğundan dolayı aşı olamadık. Ama burada olması iyi. Herkesin aşıya ulaşabilmesi çok güzel bir şey. Bir de polis kontrol noktasında olması çok güzel bir uygulama" dedi.

İstanbul'dan memleketine gelen Cemal Aktaş, "Kızıltepe girişinde polis arkadaşlar aşı olmak için bizi uyardılar sağ olsunlar. İstanbul'da aşı olmadık kısmet Mardin Kızıltepe'de oldu" diye konuştu.

Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor
Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor
Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor
Polis kontrol noktasında sürücülerin Covid-19 aşıları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

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