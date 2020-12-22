Polis akademisi bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı başvuru şartları ve alımları

Polis Akademisi Başkanlığı açıklamasına göre; 2020 yılı 1. Dönem bekçi alımı için gerçekleşecek bekçilik sınav tarihi belli oldu. İstanbul'da gerçekleşecek olan 400 kişilik bekçi alım sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı başvuru şartları, belgeleri ve alımları ile ilgili detaylar...

Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için bir açıklama yayımladı. Polis akademisi bekçilik sınavı ne zaman 2021? Bekçilik sınavı soruları ve giriş belgeleri nelerdir? Bekçilik sınavı nasıl oluyor?Peki, Polis akademisi bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı başvuru şartları ve alımları... 2021 bekçi alımı başvurusu ile sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'te İstanbul'da bekçilik sınavı gerçekleşecek.

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELERİ

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

BEKÇİLER

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Bekçilik sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELERDİR?

Bekçilik sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

BEKÇİLER

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLUYOR?

Bekçilik sınavı, bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 aşamadan oluşuyor. Bekçilik sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Bekçilik sınavı adayları öncelikle birinci aşama yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Sorulacak sorular;

Türkçe,

Sosyal Bilgiler,

Fen Bilgisi,

Hayat Bilgisi,

Matematik ve

Genel Kültür alanlarında olacaktır.

Sınava giren ve soruları cevaplayanlar, cevapları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

Üçüncü aşama ise sözlü olarak yapılan sınav aşamasıdır.

Bu aşamada kendini ifade edilme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir.

Aday bu süreçte genel kültür konularını içerek kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir.

Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir.

Sözlü sınavda 5 kategori vardır.

Bu kategoriler;

Bilgi seviyesi,

Kavrama yeteneği,

Özgüven, ifade yeteneği

Vücut dilidir.

Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25'i, sözlü sınavın ise yüzde 50' sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üzerinden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.