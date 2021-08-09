POLATLI YANGIN BÖLGELERİ İÇİN DEVLET MİLLET EL ELE PAROLASIYLA TEK YÜREK OLUYOR

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI YANGIN BÖLGELERİ İÇİN DEVLET MİLLET EL ELE PAROLASIYLA TEK YÜREK OLUYOR Polatlı Belediyesi, Polatlı Muhtarlar Derneği ve Polatlı Ziraat Odası işbirliği ile 28 Temmuz tarihinden bu yana Ege ve Akdeniz kıyılarında meydana gelen yangın felaketleri...

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI YANGIN BÖLGELERİ İÇİN DEVLET MİLLET EL ELE PAROLASIYLA TEK YÜREK OLUYOR Polatlı Belediyesi, Polatlı Muhtarlar Derneği ve Polatlı Ziraat Odası işbirliği ile 28 Temmuz tarihinden bu yana Ege ve Akdeniz kıyılarında meydana gelen yangın felaketleri dolayısıyla hayvanları zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. 'Devlet Millet El Ele' parolasıyla başlatılan kampanya kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde yardımseverlerin desteği ile toplanacak olan küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ve hayvan yemleri; Polatlı Belediyesi tarafından yangın bölgelerine ulaştırılacak. Türkiye'de meydana gelen her felakette omuz omuza veren şüheda torunlarının desteği ile Polatlı yangından etkilenen bölgeler için yine tek yürek olacak.

BAŞKAN YILDIZKAYA YANGINDA BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde start verilen büyükbaş ve küçükbaş yardım kampanyası; Polatlı Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası koordinasyonu ile kırsal mahallelerde Mahalle Muhtarları aracılığı ile sürecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında meydana gelen yangınlarda hayvanları telef olan vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına küçükbaş, büyükbaş ve hayvan yemi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0312 622 66 60 ve 0505 351 20 84 numaraları üzerinden Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilirler. Köylerde ikamet eden vatandaşlar ise bulundukları köye ait muhtarlıklar aracılığı ile bağışta bulunabilirler.

BAŞKAN YILDIZKAYA; "YARDIMSEVER POLATLILI HEMŞEHRİLERİMİZİN DESTEĞİ İLE YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya yangın bölgelerine göndermek amacıyla başlatılan küçükbaş ve büyükbaş yardım kampanyası hususunda gerçekleştirdiği açıklamada; "Orman yangınlarında hayvanları zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için Muhtarlar Derneğimiz ve Ziraat Odamız ile birlikte şehrimizde küçükbaş, büyükbaş ve hayvan yemi yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Her zaman devletimizin, milletimizin yanında olan demokrasimizin çekirdeği kıymetli muhtarlarımızın çalışmalarıyla ve yardımsever Polatlılı hemşehrilerimizin desteği ile bu kötü günleri birlikte atlatacağız. Kahraman ve vefakar milletimizin gücünü bir kez daha göstermek amacıyla başlattığımız yardım kampanyamıza tüm Polatlılı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının yaşanmaması dileğiyle yangının devam ettiği tüm bölgelerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını, kıyılarımızın mutlu ve huzurlu günlerine hızla dönmesini temenni ediyorum. " Cümlelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre