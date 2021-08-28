Polateli'nde vatandaş ile protokol üyeleri buluştu
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Polateli'nde vatandaş ile protokol üyeleri buluştu

Polateli'nde vatandaş ile protokol üyeleri buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'in Polateli ilçesinde vatandaş ile protokol buluşma programı düzenlenerek ilçenin sorun ve sıkıntıları dinlendi.

Kilis'in Polateli ilçesinde vatandaş ile protokol buluşma programı düzenlenerek ilçenin sorun ve sıkıntıları dinlendi.

Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri Sezer Kızıl, İl Genel Meclisi Üyeleri Cuma Avcı ve Ramazan Kurşunoğlu, kurum amirleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların sorunları, sıkıntıları ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, Kaymakam Semih Doğanoğlu, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için daire müdürlerine talimat verdi. Bu tür programların devam edileceği, köylerde de bu tür etkinliklerin yapılacağı bildirildi. - KİLİS

Polateli'nde vatandaş ile protokol üyeleri buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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