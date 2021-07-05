PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK
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PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süpermarket zinciri CarrefourSA, müşterilerine kendi kaplarıyla alışveriş imkanı sundu.

Süpermarket zinciri CarrefourSA, müşterilerine kendi kaplarıyla alışveriş imkanı sundu. Bu kapsamda plastik kullanımının ve israfın azaltılması hedefleniyor.

CarrefourSA, plastik kullanımını ve israfı azaltmak amacıyla 'kendi kabınla alışveriş' projesini başlattı. Müşteriler evlerinde bulunan kaplarla markete gelerek önce kabının darasını alıyor ardından kasap, balık, pasta ? ekmek, şarküteri, self servis bakliyat ve kuruyemiş gibi istediği reyondan, ihtiyacı olan miktarda ürünü satın alabiliyor. Şu an 33 mağazada hayata geçen projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor.

İSTEYEN KESE, İSTEYEN CAM KAVANOZ GETİREBİLİR

'Kendi kabınla alışveriş' projesi hakkında detayları paylaşan CarrefourSA Satış Grup Müdürü Eda Özkan, 'Dünyadaki plastik kullanımının yüzde 40'ı ambalajdan geliyor. Hem kurumsal hem de bireysel olarak ambalaj atığını nasıl önleyebileceğimizi düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Müşterilerimiz bakliyat kesesiyle ya da cam kavanozlarıyla gelip reyonlardan alışverişlerini yapabilirler. Böylece hem ambalaj atığını azaltmış olurlar hem de istedikleri miktarda ürün alabilirler' diye konuştu.

PLASTİK KULLANIMI VE İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Projeyle birlikte hem plastik kullanımının azalabileceğini hem de israfın önlenebileceğini belirten Özkan, 'Bakliyat ürünlerinde paketler genellikle 1 kilogram civarında oluyor. Eğer küçük bir aileniz varsa ya da tek kişi yaşıyorsanız, 1 kilogramlık ürünü aldığınız zaman bunun bir kısmı atık oluyor. Atık israfını önlemek adına ihtiyacınız kadarını alabilirsiniz. Böylece atığı ve israfı önlemeye yardımcı olabilirsiniz' dedi.

Özkan, bakliyat reyonunda da yerli tohum kullandıklarına dikkat çekti.

HER REYONDAN ALIŞVERİŞ İMKANI

Projenin her reyonda uygulanabildiğini dile getiren Özkan, 'Müşteriler taze gıda reyonu, kasap, balık, şarküteri reyonundan da gelip peynirini zeytinini alabilir. Böreklerini de unlu mamuller reyonundan alabilir. Kuru yemiş ve meyve sebze için de aynı şey geçerli' ifadelerini kullandı.

PLASTİK KULLANIMI 4 AYDA 7.6 TON AZALDI

Sürdürülebilirlik planları kapsamında mağazalarda plastik tabak yerine karton tabaklar kullanıldığını hatırlatan Eda Özkan, 'Böylece ciddi bir plastik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmuş olduk. Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde tüm mağazalarda kullanılan sarf malzemesi ve tüm plastik kullanımını da nasıl azaltabiliriz diye de aynı zamanda çalışma yaptık. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde 4 ayda yaklaşık 7.6 ton plastik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmuş olduk' diye konuştu.

PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK
PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK
PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK
PLASTİK KULLANIMI VE İSRAF 'KENDİ KABINLA' AZALACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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