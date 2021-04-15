Plastik kirliliğine karşı 'Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu' kuruldu

DOĞU Akdeniz bölgesindeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için 'Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu' adıyla bir araya gelen 15 kurum ve kuruluş, ortak bildiri yayımladı.

DOĞU Akdeniz bölgesindeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için 'Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu' adıyla bir araya gelen 15 kurum ve kuruluş, ortak bildiri yayımladı. Doğu Akdeniz kıyılarının ciddi miktarda çöp ve plastik nedeniyle kirlendiği belirtilen bildiride, "Tüm kurum ve kuruluşları, halkı ve sivil toplum örgütlerini plastik üretim ve tüketimini azaltmak, ayrıca atık yönetim alt yapısını geliştirmek için sorumluluk almaya çağırıyoruz" denildi.

Doğu Akdeniz bölgesinde her geçen gün artan plastik kirliliğinin kontrol altına alınması yönünde çalışmaları hızlandırmak amacıyla 'Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu' kuruldu. Patform, konuyla ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla 15 kurum ve kuruluşun desteği ile ortak bildiri yayımladı. Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu tarafından paylaşılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Akdeniz kıyılarında Samandağ'dan Anamur'a kadar uzanan sahil şeridi, eşsiz güzellikleri barındıran önemli biyoçeşitlilik merkezidir. Türkiye 'nin 14 Ramsar sulak alanından üçü Göksu Deltası, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan Lagünü Doğu Akdeniz'de bulunmaktadır. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bitki türlerini barındıran sahiller, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da çok önemli yuvalama alanlarıdır. Bölgenin deniz ile bağlantılı sulak alanlarında, ülkemizde kışlayan kuşların en yoğun nüfusları sayılmakta, göç eden ve kuluçkaya yatan önemli sayıda kuş türü de yine bu lagünleri kullanmaktadır. Ekolojik açıdan oldukça önemli ve eşsiz olan bu kıyılar maalesef Akdeniz'in plastikle en fazla kirletilmiş bölgelerinden biridir. Bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetler, sahillere vatandaşların bıraktığı atıklar, özellikle geri dönüşüm tesislerinden ve diğer endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan mikroplastikler ve atık yönetim alt yapısındaki eksiklikler bu kirliliklerin ana kaynaklarındandır. Bunun yanında özellikle Adana'da çoğunlukla nehir ve kanal kenarlarına yasadışı bir şekilde boşaltılan plastik çöpler (ithal/yerli) de Akdeniz'e kadar ulaşmaktadır." 'SADECE YERLİ ÇÖPLER DEĞİL, AKDENİZ'E KOMŞU ÜLKELER DE NEDEN OLUYOR'Doğu Akdeniz kıyılarındaki kirliliğin sadece yerli çöplerle değil, akıntılar yoluyla Tunus, Mısır, Lübnan, Suriye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin, denize boşalttıkları plastikler ve balıkçılık dahil gemicilik faaliyetleri nedeniyle de önemli miktarda plastik çöp ciddi kirliliğe neden olduğu anlatılan bildiri, şöyle sürdürüldü: "Yapılan çalışmalar, Samandağ'dan Anamur'a kadar olan kumul sahillerin, metrekarede 1000-1200 mikroplastik miktarı ile Akdeniz'deki en yüksek kirliliğe maruz kalan bölgeler olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan tahminlerde de günlük olarak 31 kilograma yakın plastiğin bir kilometrelik sahil çizgisine vurduğunu ortaya koymaktadır. Greenpeace Akdeniz'in raporuna göre Akdeniz'in de yer aldığı bölgelerde incelenen iki balıktan birisinin midesinde de mikroplastik var. Akdeniz'in eşsiz kıyılarının plastik çöplerden kurtarılması elzemdir. Bu bağlamda biz aşağıda isimleri bulunan kurumlar, ilgili tüm kurum ve kuruluşları, vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini plastik üretim ve tüketimini azaltmak, ayrıca atık yönetim alt yapısını geliştirmek için sorumluluk almaya çağırıyoruz."PLASTİKSİZ DOĞU AKDENİZ PLATFORMU ÜYELERİPlastiksiz Doğu Akdeniz Platformu'nda yer alan kurum ve kuruluşlar şu şekilde:

Karataş Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Altyapı ve Hizmet Birliği, Seyhan Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Çukurova Belediyeler Birliği, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Araştırmaları Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Mikroplastik Araştırma Grubu, Greenpeace Akdeniz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN