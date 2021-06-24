Plajdan önce son durak: Ahtapot sistemi

Bölgesel fazlalıkları olan kişiler yaz aylarında en hızlı şekilde kilolarından kurtulmak istiyorlar. Tatile çıkmadan önce daha fit bir görünüm elde etmek isteyenlerin tercihi son teknoloji Ahtapot Sistemi oluyor. Fazla kilolarıyla başı dertte olanlar tatile çıkmadan önce Ahtapot sistemi ile hayalini kurdukları bedene kavuşabiliyorlar.

Türkiye'de Meltem Şarkışlalı'nın şubelerinde uygulaması gerçekleşen incelme programı kilo problemi olan kişilerde uzun seanslara gerek kalmadan 7 ila 13 cm incelme sağlayarak gözle görülür bir şekilde değişim elde ediliyor. Herhangi bir ameliyat, cerrahi yöntem veya enjeksiyon uygulanmadan yapılan bu işlemde ağrı ve acı hissetmeden tek seansta arzu edilen vücuda ulaşmak mümkün. Özellikle ameliyat olmak istemeyenlerin 2 beden küçülerek sağlıklı zayıflamak en büyük hayali. Zayıflama ve Kozmotoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı, bu sistem ile bölgesel yağlanma sorunu yaşayan kişilerin kısa sürede sonuç almasını sağlıyor.

AHTAPOT YÖNTEMİ İLE İNCEL! SIKILAŞ!

Meltem Şarkışlalı ve ekibi tarafından Türkiye'ye getirilen, zayıflama alanında teknolojinin son harikası Ahtopot Sistemi, son dönemde en çok konuşulan zayıflama yöntemi olmaya başladı. Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile tek seansta 13 santime kadar incelme sağlanırken aynı zamanda kilo kaybı da yaşanıyor. Yoğun ilgi görmeye başlayan 5 etkili Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile bölgesel incelme yapabildiği gibi kilo kaybı için de gereken alt yapıyı hazır duruma getiriyor. Ahtapot yöntemi, yağ hücrelerindeki yağı sıvılaştırıp lenf sistemine aktaran ağrısız, acısız ve yan etkisiz FDA (ABD Sağlık Bakanlığı) onayına sahip bir sistemdir. Ahtapot yöntemi uygulanan kişiler 1 kilo verseler bile 3 kilo vermiş gibi daha ince görünüyorlar. Yani bu sistem sayesinde daralma, incelme ve ciltte sıkılaşma aynı anda gerçekleşiyor.

Tıp alanında kullanılan bu teknoloji, bağ dokuları arasındaki iletişimi harekete geçirerek metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Piyasadaki birçok bölgesel incelme uygulamasının aksine zarar vermeden yağ hücrelerini küçültüyor ve elastin kolajenleri tetikleyerek sarkan dokuyu toparlamada kesin sonuç veriyor. Sadece tek seansta farkını görebileceğiniz teknoloji Ahtapot Zayıflama ile karın, yan simitler, basen, iç bacak, boyun, gıdı ve kol gibi bölgelere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ahtapot Zayıflama Yöntemi, hamilelikte alınan kilolar, fazla kilo sonrası erkeklerde meme büyümesi için de uygulanabiliyor. 14 yaşından 80 yaşındaki bireylerde uygulanabilen bu sistem uzun süren spor faaliyetlerine ya da aylarca sürecek diyet listelerine mecbur kalmadan kısa sürede hedefinize ulaşmanızı vadediyor.

AHTAPOT ZAYIFLAMA ETKİLERİ NELERDİR?

En iyi zayıflama yöntemi olan Ahtapot Yöntemi ile kısa zamanda olumlu sonuçlar almak mümkün. Tek seanstan itibaren 7 ila 13 cm incelme sağlayan bu sistem ile 1 kilo bile verildiğinde 3 kilo vermiş gibi görünüm elde ediliyor.

Bölgesel zayıflama sağlanırken aynı zamanda ciltte sıkılaşma gözlemlenir.

Yağ hücreleri küçültürken bölgesel incelme sağlar.

Uygulanana bölgede 2 bedene kadar küçülme vadeder.

Uygulama yapılan bölgede genç, canlı ve sıkı bir görünüm elde edilir.

Ahtapot sistemi uygulanan kişilerde 3 ay boyunca kilo kaybı ve incelme devam ettiği gözlemlenmektedir.

Ahtapot Zayıflama Sistemi Meltem Şarkışlalı'nın İstanbul' da Ataşehir ve Mecidiyeköy ' deki şubelerinde uygulanmaktadır. Uzmanlar eşliğinde profesyonel analiz ve detaylı bilgi almak adına ön görüşmelerin ücretsiz olduğu merkezlerden randevu talep edebilirsiniz.

İletişim bilgisi olarak; Ataşehir şubesi için 0 533 402 96 69, Mecidiyeköy şubesi için ise; 0 533 660 39 93 numaralı hatlardan ulaşmak mümkün.

Ayrıca Meltem Şarkışlalı'nın resmi Instagram hesabı olan "@meltem_sarkislali" ve Mels Slim Light instagram hesabı olan "@melsslimlight" üzerinden de bizi takip edip, merak edilenleri öğrenebilirsiniz.